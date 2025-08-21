「天使2人と女神1人」第2子出産の愛沢えみり、ニューボーンフォトを公開！ 「幸せすぎる光景」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月20日、自身のInstagramを更新。第2子のニューボーンフォトを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】愛沢えみり、第2子のニューボーンフォトを公開
どちらの写真も長女が長男のほほにキスをしており、1枚目の愛沢さんはそんな子どもたちを見て優しくほほ笑んでいるように見えます。
ファンからは「とっても可愛いお写真」「天使2人と女神1人」「幸せすぎる光景」「ほっこりします」などの声が。ほかにも「娘さんだいぶ大きくなりましたね」「お嬢ちゃん大きくなりましたね」といった長女に向けたコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】愛沢えみり、第2子のニューボーンフォトを公開
「娘さんだいぶ大きくなりましたね」の声も愛沢さんは「娘が息子をとてもかわいがってくれていて何よりも幸せな光景。。。」とつづり、2枚の写真を投稿。「#ニューボーンフォト #1歳１０ヶ月差」とハッシュタグも添えています。1枚目が愛沢さん、長女、そして第2子となる長男のスリーショット、2枚目が長女と長男のツーショットです。服装も撮影場所も白で統一し、幸せに満ちた雰囲気を感じます。
ファンからは「とっても可愛いお写真」「天使2人と女神1人」「幸せすぎる光景」「ほっこりします」などの声が。ほかにも「娘さんだいぶ大きくなりましたね」「お嬢ちゃん大きくなりましたね」といった長女に向けたコメントも寄せられました。
「極秘出産のプロですね」19日の投稿で「先月、第二子を無事に出産いたしました」と報告した愛沢さん。また「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」と、妊娠を公表せずに出産したことも明かしました。ファンからは、数多くの「おめでとうございます」といった祝福の声をはじめ「極秘出産のプロですね」「誰にも知られずに産んだ事が凄い」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)