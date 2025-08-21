“1万人超オーディションでグランプリ”上野優華、第2子出産を報告「母子共に健康です！」
歌手・俳優の上野優華（27）が21日、自身のXを通じ、第2子出産を公表した。
【画像】上野優華、第2子出産を報告（全文）
「先日第二子を出産し、無事退院しました」と報告し、「母子共に健康です！気にかけてくれた皆様ありがとうございます！」と近況を伝えた。
そして「かっこよく可愛く素敵なアーティストであり、母であれるよう頑張ります！これからもよろしくお願いします！復帰に関してはまた後日！一先ず！お疲れ私!!」とつづった。
ことし6月に妊娠を明らかにしていた。
上野は1998年2月5日生まれ、徳島県出身。キングレコード主催ボーカルオーディションで1万人以上の中からグランプリに輝き、2013年に映画『トイレの花子さん 新劇場版』主題歌＆主演デビュー。代表曲に「好きな人」など。
シンガーとしての活動を中心に、俳優、ラジオDJ、ナレーターなど多方面で活動。地元徳島では献血推進、危険ドラッグ撲滅啓発、選挙啓発など多数のイメージキャラクターを務め、Jリーグ徳島ヴォルティスの特別応援大使なども務める。2022年11月1日、ギタリスト・北島優一との結婚を発表した。
