【「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」完全生産限定版】 発売日：2022年10月27日 価格：12,078円 セール価格：9,079円

Amazonにて、Nintendo Switch版恋愛ADV「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」の完全生産限定版が特別価格で販売されている。セール価格は25%オフの9,079円。

本作は、2021年2月26日に発売されたWindows用恋愛アドベンチャーゲーム「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」のNintendo Switch版。新規描き下ろしシナリオが収録されている。今回対象となるのはゲーム本編に各種特典が付いた完全生産限定版。Amazon限定特典「A4クリアファイル」も付いている。

「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」の完全生産限定版

【完全生産限定版 特典】

・Nintendo Switch版「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」パッケージ版

【特典内容】

（1）描き下ろしB2タペストリー

（2）録り下ろしおやすみボイスCD

（3）ミニ色紙4枚セット

(C)CIRCUS/ENTERGRAM