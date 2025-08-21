「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」完全生産限定版がAmazonにて25%オフで販売中
【「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」完全生産限定版】 発売日：2022年10月27日 価格：12,078円 セール価格：9,079円
Amazonにて、Nintendo Switch版恋愛ADV「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」の完全生産限定版が特別価格で販売されている。セール価格は25%オフの9,079円。
本作は、2021年2月26日に発売されたWindows用恋愛アドベンチャーゲーム「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」のNintendo Switch版。新規描き下ろしシナリオが収録されている。今回対象となるのはゲーム本編に各種特典が付いた完全生産限定版。Amazon限定特典「A4クリアファイル」も付いている。【完全生産限定版 特典】
「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」の完全生産限定版
・Nintendo Switch版「D.C.4 Fortunate Departures ～ダ・カーポ4～ フォーチュネイトデパーチャーズ」パッケージ版
【特典内容】
（1）描き下ろしB2タペストリー
（2）録り下ろしおやすみボイスCD
（3）ミニ色紙4枚セット
(C)CIRCUS/ENTERGRAM