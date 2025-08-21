ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が2026年夏に日本公開となることが決定した。これに合わせ、公開30周年を迎える第1作『トイ・ストーリー』が、2025年9月12日から1週間限定で全国の劇場にて再上映される。

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

再上映では入場特典として、シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』のコンセプトアートが4枚1セットになったポストカードが配布される。

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

原案・アニメーターを務めたピート・ドクターは次のようにコメントを寄せた。

「30年前、『トイ・ストーリー』は初めてピクサーの存在を（世界に）知らしめてくれました。そして僕たちはまたその世界に戻ることに興奮を感じています。ウッディたちは『トイ・ストーリー５』でどんなことをするのでしょう？きっと驚くと思います。

監督、脚本を手がけるのは、アンドリュー・スタントンです。僕とアンドリューは同じ頃ピクサーに入社し、『トイ・ストーリー』を一緒に作りました。そして僕たちは今も変わらず友達です。彼はトイ・ストーリーのすべての映画で脚本を書いている天才です！」

監督・脚本のアンドリュー・スタントンからもコメントが届いている。

「トイ・ストーリーは僕にとって特別な存在です。シリーズを通して“おもちゃは子供たちのためにあるものだ”ということを語ってきました。ですが、『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器（タブレット）に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです。」

バズ・ライトイヤー役のティム・アレンは海外インタビューの中で、前作『トイ・ストーリー4』でバズとウッディの物語は終わり別々の道を選ぶという感動的なラストが描かれていただけに「”無限の彼方へ、さあ行くぞ”でウッディとお別れしたあとに、まだ続編が必要なのか？と、私自信も最初は続編に消極的でした」と吐露。「だけど『トイ・ストーリー５』では戻って来るべき正当な理由があるんです。彼ら（ピクサー）がやっている事は本当に驚くべきことです。とてもちゃんとしていて、すごくクールな展開になっていますよ」と予告している。

『トイ・ストーリー』 は2025年9月12日（金）より1週間限定劇場公開。『トイ・ストーリー5』は2026年夏、全国劇場公開。US公開は6月19日。