テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、今夏の猛暑の影響でエアコンの室外機の故障、修理が相次ぎ盗難も多発していることを報じた。

このニュースに司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「お笑い芸人の鈴木拓さんも被害に遭ったということです」と伝えた。

番組では、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓が自身の公式Ｙｏｕ Ｔｕｂｅチャンネル「タクゲー！！！」で自宅の室外機を盗まれそうになる被害を報告した動画を放送した。

動画で室外機の配線が刃物のようなもので切断された痕跡があったことを報告。さらに自宅の近くに住む住民が犯行を目撃し声をかけたところ犯人は逃走したことを伝えていた。

鈴木は被害届を警察に提出した。番組のリモート取材に「まさかオレがそんなことになるとは思ってなくて」と驚き「室外機がちょっと壊れたぐらいなので自分の身の危険はなかったのでそこらへんは不幸中の幸いというか」と明かしていた。

さらに番組では室外機の盗難被害が２０２０年は２５５件だったが昨年は３３９７件と急増していることを伝えていた。