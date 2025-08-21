仕事で外回り中にパフェを食べるのはアリ？100人の判定は…／びっくり体験人気記事BEST
（初公開日は2018年8月17日 記事は取材時の状況）
外回りの際にカフェで一休み…。社会人なら一度は経験のあることでしょう。
でも、外回りでの休憩って、一体どこまでが許されるのでしょうか？ コーヒー一杯はアリだけれど、ケーキセットを頼むのはナシ？ この境界線って人によってまちまちで、ちょっとした話題になります。
「仕事中にパフェなんてとんでもない！」と考えていた筆者に対して、「別にパフェくらい良いでしょ」と上司。「逆になんでダメなの？」と問い詰められても、「だってパフェだから…」としか反論できずに悔しい思いをすることに……。
果たしてどちらの意見が一般的なのか、女子SPA！編集部で「外回り中にパフェを食べるのはアリ？」とアンケートを実施しました。
◆外回り中にパフェ、アリ？
Q 営業で外回りの際に、パフェを食べるのはアリだと思いますか？
（30代の男女100人を対象）
あり…60％
なし…40％
ありが60％・なしが40％という、「パフェを食べてもよい」派が若干多い結果となりました。
◆あり派 「コーヒー一杯がよくてパフェはダメ」の理由が分からない
まずは「パフェを食べてもよい」派の意見から。
「しっかりと仕事をしていれば、時間をどう使おうが自由」（男性・営業）
一番多かったのがこの意見。仕事さえしていれば問題ないと答える方が大半でした。理解はできますが、仕事をしていれば何をしても良いのでしょうか？ モヤモヤが残ります……。
また、「食べるものよりも時間」という意見も多くみられました。
「何を食べるかより、経過時間の方が重要。一服程度の時間や、仕事に支障が出なければよい」（男性・IT関係）
「リフレッシュになるし、よいと思う。時間をつぶすとか、サボる以外の理由があればかまわない」（女性・公務員）
確かに、コーヒー一杯で1時間休憩するよりも、30分でパフェを食べる方が許されるかもしれませんね。時間を中心に考えれば納得できる意見ですが、パフェを食べるところに“遊び感”を感じてしまいます。
「コーヒーがよくて、パフェがダメな理由がわからない」（男性・建築）
「外回り中にランチを食べるのと同じなのでは？」（女性・営業）
カフェでのコーヒーやランチと何が違うの？ という意見もチラホラ。勤務時間を使うという点では同じことかもしれませんが……。
また、働き方によって変わるという意見も。
「裁量労働制なら問題ない。残業代の出る働き方ならば、あまりよくないかもしれないけれど…」（女性・編集）
総じてあり派は、「仕事さえしていれば問題ない・食べるものより経過時間」という考え方のようです。「パフェを食べる」という行為よりも、仕事中の時間の使い方にフォーカスした回答が多かったように感じました。
◆なし派 「パフェは特別感がある」
一方、「仕事中にパフェを食べるのはナシ」と答えた方の意見は？
「パフェを食べるって特別感がある。そこが『カフェでコーヒー一杯』とは違うところ。そんな非日常的なことを仕事中にするのはどうかと思う」（女性・教員）
あり派の「コーヒーと何が違う？」に対しての反論です。確かに、頻繁に食べることのないパフェを仕事中に食べると、一気にプライベート感が出ますよね。
