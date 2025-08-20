アメリカ出身の僕が、日本で見かけて「違和感をもった」英語の看板のフレーズ

2025年上半期、第173回芥川賞の候補に『トラジェクトリー』が選ばれ、大注目されている、グレゴリー・ケズナジャットさん。

1984年生まれの著者は、英語を母語としながらも日本語で小説を執筆する作家です。2007年、クレムソン大学を卒業ののち、外国語指導助手として来日。2017年、同志社大学文学研究科国文学専攻博士後期課程修了し、現在は法政大学にて准教授を務めています。2021年、「鴨川ランナー」にて第２回京都文学賞を満場一致で受賞し、デビュー。2023年には「開墾地」で芥川賞候補に。

著者の小説の原点はどこにあるのでしょうか。それが感じ取れる初めてのエッセイ集『言葉のトランジット』が、2025年８月21日に刊行となります。

旅に出かけ、いくつかの「言葉」というレンズを通して見えてきた景色とは……。

24のエッセイから、一篇を特別に抜粋して公開します。

Because Plants Die

錦糸町駅の北口を出て左へ曲がると大型ショッピングセンターが建っていて、その入口の辺りが植木や灌木で飾られている。コンクリートとアスファルトの敷かれた都心部でよく見かけるちょっとした緑のアクセントで、それだけでは特に注目に値するものではないけれど、その中に一定の間隔で置かれているいくつかの小さな看板は通るたびに僕の目を引く。日本語と英語で次のように警告が併記されている。

「植物が枯れてしまいますので座らないでください」

「Please donʼt sit down because plants die」

日本語の方は、これという特色のない文句だが、そのすぐ下に印刷された英語の一文には想像を搔き立てられる。一見、上の日本語と同じ意味を表現しているように見えるけれど、よく読むと伝わってくる印象はまるで違う。

「Please donʼt sit down」は確かに「座らないでください」に相当する。だが英語の場合、たとえば「Please donʼt sit down here」のように、座ってはいけない場所が特定されていなければ、座る行為自体が強調され、「ここ」だけではなく、「どこであっても座ってはいけない」という風に聞こえてしまう。

それだけなら大した相違ではないが、さらに「because plants die」がある。一語ずつ辞書を引いて意味を確認すると「植物が枯れてしまいますので」になっているはずなのに、ここからも別のニュアンスが伝わってくる。

まず「kill」（殺す）ではなく「die」（枯れる）を使っているところが印象的だ。結果は同じなのに、他動詞ではなく自動詞が用いられると、「座ること」との関係は曖昧になる。そもそも「kill」も「die」もどちらも強い単語なので、僕は無意識に「In order to protect」（守るために）のような、もう少し柔らかい言い方を期待しているのかもしれない。「die」が出てくるだけで、文全体の雰囲気が変わり、より荘厳な内容のように聞こえる。

だがそれよりもニュアンスに影響しているのは冠詞の不在だ。よく言われることだが、日本語には言葉の解釈を読者に委ねる傾向がある。相手が知っている（あるいは話者が相手が知っていると思い込んでいる）情報であれば、わざわざ明確に表現しない。表現方法は人それぞれだし、場面や言葉の用途にもよるけれど、少なくとも文法に関して言えば、日本語は曖昧な表現に対する許容範囲が広いと言えるだろう。この警告における「植物」は明らかに「この看板を囲む植物」のことを指しているため、一本の植物か複数の植物か、ここの植物だけなのか世の中の全ての植物なのか、というような情報を伝える必要はない。そこまで書いてしまうと、かえってくどいと感じられるだろう。

ところが英語ではそうはいかない。単数／複数、冠詞の有無、性別や時制など、常に情報を特定しないと英語の文法は成り立たない。「ここに座る」ことと「ここの植物が枯れる」ことに因果関係を示したいなら、せめて「the plants」と冠詞をつけたり、「these plants」と代名詞をつけたりしたいし、動詞に「will」をつけて未来形にしたくなる。ただ「because plants die」とだけ簡素に書いても、別に文法的に間違っているわけではないけれど、冠詞も代名詞もない裸の名詞は、不思議なほど普遍的な響きを帯びてしまう。話題はもはや「ここの植物」ではなく、「世の中の全ての植物」や「植物というもの」についてになる。

そんなわけで、この英文を読むときに感じる意味合いをあえて日本語に訳そうとすれば、次のようなものになる。

「植物というものは儚い存在なので、座るという行為をどうかやめてください」

おそらくこの看板を設置した人が意図していたより、相当抽象的な話になってしまっているだろう。

もちろん、抽象的に書かれていても、僕は脳内で無意識にその文章の中にある穴を埋めて、元の日本語により近い文章として書き換えている。ここに座ってはいけないというメッセージは無事に伝わってくるし、看板は目的を果たしている。

しかし看板が伝えようとしていることが分かっていても、書かれた英文につきまとう独特な、妙に哲学的な雰囲気は消えない。「plants die」。僕がここで腰を下ろすとここにある植物に意図せず危害を加えてしまうのか、それとも自発的に枯れてしまうのか。あるいは、ひょっとするとこの看板は僕が自身の生き方を反省するように促しているのかもしれない。自分が立って動いている間は生きているけれど、座り込んで「植物」になってしまえば、後は枯れていくのみだ。

上にある日本語の一文を塗りつぶして、英文の翻訳に挑戦したくなる。「人生短し座る勿れ」とでもすればいいじゃないか。

「正しい」英語とは何か

言語の話になると、母語話者が有利であるという見解はよく耳にするが、第二言語としてその言語を利用している者の強みは十分認識されていない。たとえば英語を第一言語とする者は、あの看板に書かれた英文を思いつかないだろう。母語話者は、幼い頃から英語の中にどっぷり漬かって育った結果、固定化したパターンが脳に刻印されていて、英語で話したり書いたりする際に、自然にそのパターンに形づくられて流れ出る。そのようなパターンを豊富に持っているほうが、言葉がすらすらとほぼ無意識に出てくるので、その意味では強みではあるけれど、同時に束縛でもある。第一言語のパターンの外に出て文章を書くことは至難の業だ。あの看板を作った人には、そんな足枷がなかった。英語の文法の「常識」から解放されていたからこそ、示唆に富む言葉を書くことができた。

やろうと思えば、この英語にケチをつけることはいくらでもできるだろう。自分の第一言語が、第二言語として使われているところを見ると、人はややもすれば批判的な姿勢を取りがちだ。文法的におかしいとか、文法的にはおかしくないがネイティブならこんな言い方はしないとか、あまりにも自然に母語話者の絶対性を主張してしまう。だがそのように評価を下すことが与えてくれる単純な優越感を拒否して、目の前の言葉をそのまま受け止めてみると、自分が知悉していたはずの言葉の予想外の側面が往々にして見出される。「正しい」か「正しくない」かは、評価軸にしやすいけれど、その判断一つで完結してしまい、新たな洞察を生み出すことができない。

そもそも正しさを評価するなら、どの基準を使えばいいのだろうか。英語は多様な言語だ。世界共通の、グローバルな言語であるとよく言われるが、その言い方は「英語」という一つの名称の傘下に潜んでいる複数の言語を不可視にしてしまう。「正しい」とされている標準的な英語も、その一つに過ぎない。

代表的な例は方言だ。僕の第一言語は英語だけれど、アメリカで正しいとされている標準的な言葉ではなかった。南部地方の柔らかいイントネーションや独特な比喩に囲まれて育ち、母と母方の家族から受け継いだその方言は自分の文字通りの「母語」だ。それと同時に、イランで生まれた父と父の親戚が話す英語はペルシャ語の響きが強く、南部方言とは違う文法やリズムがある。自分の第一言語である「英語」は、厳密に言うと家庭で聞いていたこの二つの言語のことを指している。自分が言語を習得する以前にあった感情と直結していて、どこにいても、たとえば都内で電車に乗っているときにすれ違った人の口からふとそんな言葉を聞いただけで、全身が反応してしまう。標準的な言語の観点から見れば、どちらも「正しくない」文法や言い回しが満載だ。だがアメリカの「正しい」標準的な言葉は、僕の身体に反応を呼び起こすことはない。

子供の頃の僕にとって標準的な英語は、テレビアナウンサー、営業マン、厳しい教師などが使う、少し距離のある言葉だった。どことなく冷ややかでよそよそしく、家庭で馴染んできた英語の温かみが欠如しているように感じた。しかし教室で勉強させられたその言葉遣いを習得していくうちに、地方から上京して無意識に方言を抑えて標準語を話す日本の若者と同じように、僕は少しずつ方言を手放していった。ただ発音が変わっただけではなかった。表現形式や言葉遣い、言っていいことと言ってはいけないこと、全てが変わった。だが、自分の本来の言葉ではないという意識はいつまでも消えなかった。

そのためなのか、必要に応じて標準的な英語を難なく使いこなせるようになっても、その言葉に対して一定の距離と、ある種の警戒心のようなものを感じる。僕の中にある正しい英語と正しくない英語を峻別したがるところは、いつの間にか自分の中に刷り込まれた、他人の判断基準だ。その感覚は錦糸町駅前の看板も僕の両親が話す言葉も、少しでも標準とされたパターンから逸脱したものを「違う」と決めつけてしまう。そんな受け売りの「常識」をもって、日本で出会う英語の正しさを評価するよりも、僕はただ単にそんな言葉をじっくりと味わいたい。

ときどき、明治時代に日本へ渡ってきた西洋人が書いた紀行文を読むことがある。著者はたびたび、ややオリエンタリズムめいた調子で、日本の文化や言葉の曖昧さや観念性について語る。彼らは日本人の言葉に神秘的なものを見出していたらしい。おそらくその印象を与えた要因の一つは、現地で会った人たちが発していた英語だっただろう。その時代には、日本を出ることなく、独学や旅人とのやりとりという地道な努力を通して、日本語の影響に色濃く染まった英語を話せるようになった者は少なくなかっただろう。世界中の港湾都市がそうであったように、いつものコンテキストから解放された言語がもっとも簡単なところまで削られ、別のものへ変容していたはずだ。冠詞や代名詞に飾られていない英語が、著者には神秘的なものに聞こえたかもしれない。それは日本語の影響なのか、それとももとから英語の中にあったものなのか。どちらにしても日本語話者という新参の使用者の手の中で、英語の新たな可能性が発見されたのだ。

注意深く探すと、その可能性を受け継ぐ英語は今でも日本のあちこちに潜んでいる。

〈初出：エッセイ「Because Plants Die」：2025年2月20日／群像web〉

