¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥Á¥§¥¶ー¥ì Æüº¹¤·¤ÎAlta marea¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ31%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥Á¥§¥¶ー¥ì Æüº¹¤·¤ÎAlta marea¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï31%¥ª¥Õ¤Î16,472±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°RPG¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ç¥£¥¢¤ÎÀï´Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥Á¥§¥¶ー¥ì¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¿¿²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¥à¥¹ー¥Ä»Ñ¡ÖÆüº¹¤·¤ÎAlta marea¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¤Î°Ø»Ò¤Ï¤è¤ê²Æ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥Þー¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡£»Ø´ø´±¤ò¾ï²Æ¤Î³Ú±à¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥Á¥§¥¶ー¥ì¤ò¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)2017 Manjuu Co.¡¤Ltd. ¡õ YongShi Co.¡¤Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar¡¤ Inc. All Rights Reserved.