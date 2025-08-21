元世界ランキング4位の錦織圭（35＝ユニクロ）が21日、自身のXを更新。昨年から自身のコーチを務めていた02年全豪オープン覇者のトーマス・ヨハンソン氏（50＝スウェーデン）がチームを離れることを発表した。また同日、腰の不調のため、24日に開幕する全米オープン（ニューヨーク）の欠場も発表していた。

錦織は英語で「こんにちは、ファンの皆さん、コーチングの状況についてお知らせしたいと思います」と投稿。ヨハンソン氏のアカウントをメンションし「別々の道を進むことに決めました」とつづった。

「トーマスには素晴らしいテニスの知識だけでなく、素晴らしい人柄とチームメンバーとしての貢献にも感謝したいと思います」とこれまでの尽力に感謝。「チームに他の変更があれば、随時お知らせします」と呼びかけた。

同日、錦織はXで全米オープンの欠場も発表していた。「こんにちは、ファンの皆さん、残念ながら私はまだ全米オープンに向けて準備ができていません。腰のMRI検査を受けましたが、まだ100％回復していません。コートに早く戻れるよう一生懸命取り組んでいます」と現状を明かした。