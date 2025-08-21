熱帯低気圧 a
2025年08月21日07時10分発表

21日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    薩摩川内市の西約110km
中心位置    北緯32度00分 (32.0度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ    北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1008 hPa
最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

22日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    薩摩川内市付近
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

23日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    鹿児島県出水市付近
予報円の中心    北緯32度00分 (32.0度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    200 km (110 NM)

