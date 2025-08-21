【台風情報】台風発生・九州直撃で停滞の可能性…今後の進路と勢力をデータ詳しく 九州、中国、四国、全国の週間天気は？気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年08月21日07時10分発表
21日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 薩摩川内市の西約110km
中心位置 北緯32度00分 (32.0度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ 北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1008 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
22日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 薩摩川内市付近
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
23日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 鹿児島県出水市付近
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)
■中国・四国地方の天気は
■九州地方の天気は
■全国の天気は