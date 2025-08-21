若槻千夏、インスタでうっかり“自宅の位置情報公開”の過去 1〜2週間も「誰も来なかった（笑）」
タレントの若槻千夏（41）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。テーマ「ちょっと怖い話で涼む夜」にちなみ、自身のSNSにまつわる“ゾッとするけど笑える”エピソードを披露し、スタジオを沸かせた。
【写真】「めちゃくちゃエモいです」“16年前の写真”を一挙公開した若槻千夏
番組内で「スマホの怖い話していいですか？」と切り出した若槻は、インスタグラムを始めたばかりの頃の“やらかし”を告白。操作に不慣れだったため、約1〜2週間にわたって自宅の位置情報をうっかり公開してしまっていたという。この事実は、友人からの連絡で発覚。驚きつつも、若槻は「でもその間、誰も家に来なかった」と明かし、スタジオは笑いで溢れた。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「何よりじゃねえか！」と即座にツッコミを入れながらも、「分かるよ」と共感の表情を見せていた。
