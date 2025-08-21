２０２１年１２月８日に米ニューヨーク南部地区連邦地裁から入手した日付のない裁判証拠画像。エプスタイン元被告とマクスウェル受刑者が写っている/US District Court for the Southern District of New York

（ＣＮＮ）米ニューヨーク州の連邦地裁は２０日、性犯罪で起訴され拘置所で死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン元被告の事件に関する大陪審証言の公開を認めない判断を示し、司法省の公開要求を却下した。

バーマン判事は、公開しないとの判断に至った理由について、「大陪審証言に含まれている情報は司法省が持っているエプスタイン事件に関する捜査情報や文書に比べれば取るに足りないもの」と説明した。

バーマン氏の判断について、司法省はコメントを控えた。司法省が求める大陪審の記録の公開を却下した判事はバーマン氏で３人目。

今回のバーマン氏の判断はトランプ政権がエプスタイン事件に関する情報を公開するよう圧力を強めている中でのものだ。

バーマン氏は公開請求を却下したもう一つの理由として「事件の被害者の安全とプライバシーが脅かされる恐れ」があることを挙げた。

司法省はエプスタイン元被告の協力者だったギレーヌ・マクスウェル受刑者の件に関する大陪審記録の公開もニューヨークの連邦地裁に要求したが、エンゲルマイヤー判事が今月１１日に却下した。また、フロリダ州の連邦地裁のローゼンバーグ判事も先月、司法省のエプスタイン事件に関する大陪審記録の公開要求を退けている。