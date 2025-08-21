Image: ETLabo

炎天下の中、汗だくになりながら重い食材を運ぶ。真夏の買い物って、これが大変なんですよね。ビニール袋が破れたりしたら、これこそ大人の大ピンチです。

そんな日常の課題を解決するのが、大容量保冷バッグ「CoolBag GRAND」です。

日常シーンで使うのに十分な保冷力

Image: ETLabo

室温28℃の環境で、凍らせたペットボトルが10時間経っても氷が残っているという実験結果。この薄さのバッグで考えると、なかなかの断熱性じゃないでしょうか？

もちろん、昨今の「最高気温38℃」みたいな猛暑で使うことを想定すると、前提条件が違いすぎるのでさすがに10時間は厳しそうですが、ちょっとした外出であれば十分と言えるのではないでしょうか。

むしろ、この商品の魅力は「薄さ」や「軽さ」。手軽にどんなシーンにも持っていけるので、身近な場所に置いて、サッと出せるようにしておくのが正解です。

見た目は紙、なのに破れない

使われているのは、防護服にも使われるタイベック素材。見た目は紙みたいなのに、引き裂きに強くて撥水性も◎。しかも、重さは約390gと、500mlペットボトルより軽いんです。

Image: ETLabo

また、使わないときは薄さ5cmに折りたためるので、収納場所にも困りません。肩当てパッド付きで、重い荷物でも肩が痛くなりにくいのもありがたいですよね。

Image: ETLabo

気軽に使える保冷バッグはこの時期に大活躍すること間違いなし。気になった方は、ぜひ詳細をご確認を

まもなく期間限定のキャンペーンが終了してしまうので、チェックはお早めに！

“冷たい”が続く、10時間保冷で真夏でも信頼できる大容量アウトドア保冷バッグ！ 6,528円 （限定50個 約15％オフ） machi-yaで見る

>> “冷たい”が続く、10時間保冷で真夏でも信頼できる大容量アウトドア保冷バッグ！

Image: ETLabo

