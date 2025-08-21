防護服にも使われるタイベック素材採用で軽くて薄い。大容量保冷バッグ「CoolBag GRAND」が終了間近
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
炎天下の中、汗だくになりながら重い食材を運ぶ。真夏の買い物って、これが大変なんですよね。ビニール袋が破れたりしたら、これこそ大人の大ピンチです。
そんな日常の課題を解決するのが、大容量保冷バッグ「CoolBag GRAND」です。
日常シーンで使うのに十分な保冷力
室温28℃の環境で、凍らせたペットボトルが10時間経っても氷が残っているという実験結果。この薄さのバッグで考えると、なかなかの断熱性じゃないでしょうか？
もちろん、昨今の「最高気温38℃」みたいな猛暑で使うことを想定すると、前提条件が違いすぎるのでさすがに10時間は厳しそうですが、ちょっとした外出であれば十分と言えるのではないでしょうか。
むしろ、この商品の魅力は「薄さ」や「軽さ」。手軽にどんなシーンにも持っていけるので、身近な場所に置いて、サッと出せるようにしておくのが正解です。
見た目は紙、なのに破れない
使われているのは、防護服にも使われるタイベック素材。見た目は紙みたいなのに、引き裂きに強くて撥水性も◎。しかも、重さは約390gと、500mlペットボトルより軽いんです。
また、使わないときは薄さ5cmに折りたためるので、収納場所にも困りません。肩当てパッド付きで、重い荷物でも肩が痛くなりにくいのもありがたいですよね。
気軽に使える保冷バッグはこの時期に大活躍すること間違いなし。気になった方は、ぜひ詳細をご確認を
まもなく期間限定のキャンペーンが終了してしまうので、チェックはお早めに！
“冷たい”が続く、10時間保冷で真夏でも信頼できる大容量アウトドア保冷バッグ！
6,528円
（限定50個 約15％オフ）
machi-yaで見る
Image: ETLabo
Source: machi-ya