FC町田ゼルビアは21日、MFバスケス・バイロン(25)がJ3栃木シティへ期限付き移籍すると発表した。

バスケスはクラブを通じて「レンタルで栃木シティに移籍をしますが、自分の価値を示すことができるよう頑張ってきます」と決意を示した。

チリ出身で、9歳で家族とともに来日。青森山田高時代にも黒田剛監督の指導を受け、2018年度の全国高校選手権で同校2度目の優勝を果たした。卒業後は当時東北社会人リーグのいわきに加入。チリ1部クラブに期限付き移籍などを経て、22年からJ2東京Vでプレーし、23年夏に当時J2だった町田に完全移籍で加入していた。

23年はJ2で16試合、昨季はJ1で13試合に出場するも、今季リーグ戦はここまで出場なしだった。

「強い覚悟を持って移籍してきて2年が経ちましたが、皆さんに温かく迎えていただき、本当 に感謝しています」

暫定首位で好調のチームから離れてしまうが、J3現在2位の栃木シティではJ2昇格に向けた起爆剤として期待される。「お別れではないと思いますので、また今後もぜひ応援してい ただけると嬉しいです。2年間ありがとうございました」と思いを伝えた。