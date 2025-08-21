『カブアカ』古賀真人の実践投資講座(3)　決算短信の読み方　お宝銘柄はここで見抜く！

前回は決算書で見るべき点として以下の15項目をあげました。

１）割安性（PER、PBR、ネットキャッシュ）

２）配当

３）ROE（自己資本利益率）

４）成長性

５）計画進捗

６）コンセンサス進捗（経常利益）

７）EPS（１株当たりの当期純利益）

８）売上

９）新年度のガイダンス

10）営業キャッシュフロー

11）投資キャッシュフロー

12）財務キャッシュフロー

13）余剰金

14）借り入れ

15）企業のコメント

今回はこの15項目を私がどのように読み込み、投資判断をしているかについてご紹介します。

割安性はPER、PBRよりも「ネットキャッシュ」で

１）「割安性（PER、PBR、ネットキャッシュ）」

PER（株価収益率）は数字が小さいほど割安な株となりますが、業種によって違いがあるので、同業他社で比較する際に使われます。

PBR（株価純資産倍率）は1倍を下回ると割安とされます。

ネットキャッシュについてですが、資産には現預金のような流動資産と土地・建物などの固定資産があり、そのうち、「現金・預金」や「有価証券」などの流動性の高い資産が、時価総額に対してどのくらいの割合なのかを把握しておくことは、その企業の財務状態をイメージするのに非常に役に立ちます。ただし、株を換金する際に税金が取られることも鑑みて、

［（流動資産（現預金）＋有価証券）×0.7］－負債

でネットキャッシュを算出し、その数字を時価総額で割って、ネットキャッシュ比率としております。

実は日本にはネットキャッシュが時価総額を超えている企業は結構あります。

例えば、M&Aで企業の買い手の気持ちを考えたとき、PER、PBRだけで割安、割高を判断するのではなく、ネットキャッシュ比率（ネットキャッシュ÷時価総額）が高いほど美味しい企業といえます。つまり、その企業が現ナマいくら持っているかがわかり、買収してすぐに儲かるイメージもできてしまう企業で、日本にはこうした企業が多いのです。

配当は高いほうがよいが、落とし穴も

２）「配当」はもちろん、高いほうがいいでしょう。配当利回りで考えると、3％、4％という企業がゴロゴロあります。利回りで考えれば、こうした企業への投資は定期預金にするより堅実投資派にはおすすめです。ただ、潰れそうな企業も配当を高くしていることが多いので、その部分は注意が必要です。

３）「ROE」は企業が本業で稼いでいるかを見るもので、10％以上が理想とされます。

４）「成長性」は前年度に比べて、売上、利益、資産が伸びているかを見ます。

５）計画進捗。成長性は前年度の比較になりますが、計画進捗では自社が出した事前計画を上回っているかを見ます。

6）「コンセンサス進捗」とは、通期の業績予想に対する、四半期ごとの達成率で、通期予想の進捗状況を見ます。ただ、業種によっては四半期だからといっても、進捗が綺麗に4分の1ずつにはならない企業もあり、こうした場合は前年同期と比べてどうかに重きを置いて見ます。

７）「EPS（1株当たり純利益）」が高い企業ほど収益性が高い企業とされます。EPSは当期純利益の増加したことにより高くなります。また、自社株買いでEPSが高くなるので、これだけで本業の収益性が高いといえない部分もあるので、それを踏まえてみる必要があるでしょう。

８）「売上」、９）「新年度のガイダンス」は、複数のアナリストの業績予想と実際の数字を比較して、実際の数字が上回っているかを見ます。

重要なのは「営業キャッシュフロー」と「フリーキャッシュフロー」

10）営業キャッシュフロー、11）投資キャッシュフロー、12）財務キャッシュフローからは、実際にお金が入金されてきているのか、事業の投資はどのくらいしているのか、実際どのくらいお金が貯まっていっているのか、をイメージして見ています。

ここで私が一番重視しているのは、キャッシュを何に使っているかより、本当にお金が入っているかという点です。

営業キャッシュフローでは、売り上げが計上されているのにお金が入ってきていないということ場合があります。粉飾を疑うわけではないですが、そこを重視します。

「Cash is fact」という言葉があるようにお金の流れは嘘をつきません。

「投資キャッシュフロー」は事業のアンテナをどれだけ張っているか。「財務キャッシュフロー」については正直、私はそれほど重視していません。

それよりも「（営業キャッシュフロー）－（投資キャッシュフロー）」のフリーキャッシュフローがとても重要で、これについては後ほど詳しく説明します。

13）「余剰金」、14）「借り入れ」からは、その動きを読み取ることで、この企業が自社株買いや増配が近づいているのかどうかを嗅ぎ付けることができると考えています。

例えば、剰余金が増加していて、かつ、借り入れの返済が進んでいるとすれば、増配、自社株買いなどの株価対策が近いシグナルともとることができます。

15）「企業のコメント」は、決算短信の「経営成績に関する説明」という部分で、企業がその期の業績や今後の動きについて説明しています。

成長した企業、逆に業績悪化した企業は、何がその原因だったのか、また、それについてどう捉えていて、その成長や衰退の力強さを感じ取ることができる貴重な情報と考えます。

組み合わせと想像力で企業のストーリーを読み解く

ここまで大まかに決算短信の内容、見方の説明をしましたが、これのどれか1つを見ればよいというわけではありません。それぞれの指標は繋がっていて、組み合わせたり、全体のバランスから投資に値するかを見極めます。

例えば、最近では、PBR1倍割れ企業に注目が集まっておりますが、減収減益企業でも割安といえるか？ 逆に、売上、利益ともに過去最高業績だったらどうか？ など、同じPBR1倍割れであっても、そのときどきの状況によって、見方は変わり、一緒にはできません。これらの指標をどう組み合わせるかによっても、見方が違ってきます。

そこで重要なのは想像力と、これらの指標や、経済状況からどのようなストーリーが思い浮かぶかということです。

決算短信のほかにも企業は、その時々でさまざまな発表をします。その中でも重要なのは「上方修正」「下方修正」です。とくに上方修正があると株価は上振れすることが多くなります。しかし、すべての上方修正がよいとは限りません。

上方修正は株価を上げる要素になりますが、その理由がとても重要なのです。たとえば、保有する有価証券の売却や、自社不動産の売却であれば、本業の利益ではないのでそれだけでは投資に値する上方修正とは一概に判断できないかもしれません。

ポイントは「有価証券や不動産を売却してまでキャッシュをつくる理由とは何か」ということです。具体的にはPBRが低い企業であれば、キャッシュフローのところでも指摘した自社株買いを考えているのか。また、余剰金を増やして借り入れまで返済していたら、何か大きな事業展開を考えている可能性もあるのではないか……。

このように資産を売却する理由は、何かを考え、それにストーリーが展開できれば、買い要素になります。

中でもこうしたストーリーを考えやすい指標がフリーキャッシュフローです。

フリーキャッシュフローが増えて、そして、余剰金も増えていたとしたら、そのお金が何に使われるのかを考えます。

繰り返しになりますが、最初に思いつくストーリーは、増配、自社株買いです。あるいは、借り入れの返済のためということも考えられます。

実際、私はこうしたフリーキャッシュフローの動きから、2024年はファミリーマート、ローソンのTOB、三菱商事のケンタッキー売却を予測し、大きな利益を得ました。このケースでは露骨に財務が改善した動きがあった記憶があります。こうした変化にアンテナを立てておくことが重要です。

最近、改めて重要だと再認識しているのが「15）企業のコメント（経営成績に関する説明）」です。

ざっと見ただけでは通り一遍のことしか書いていないように思えます。しかし、丁寧に読んでいくと、何がうまくいっているのか、その理由や、ダメだった理由を詳しく書いている企業もあります。また、今後の見通しについての気合を熱く語る企業も見つけることができます。

私はこのようにして発表される企業の決算短信を読み込み『カブアカマガジン』にて、投資に値する「金ピカ決算書」として紹介、システムを提供しています。

次回からは、私が注目した銘柄について具体的に語っていきたいと思います。

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。