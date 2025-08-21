森香澄、デートするなら「家」と答える“本当の理由”に一同感心「勉強になります」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

8月20日（水）に放送された同番組では、森香澄の恋愛トークに隠された“狙い”に一同感心する場面があった。

【映像】森香澄「デートするなら家」の回答に一同大盛り上がり！

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は、「問題の出ないクイズ！」の第2弾。福田麻貴（3時のヒロイン）、カカロニ、春とヒコーキら芸人たちが、経験・知識・妄想からグラビアアイドルの恋愛観を過剰考察して導き出すというものだ。

出題者は、グラビアアイドルの川島愛里沙。彼女の言動をヒントに恋愛観を考察していった。

1stステージの「プロフィール編」では、プロフィール帳に書かれた基本的な情報に加え、趣味・恋愛などに関するさまざまな質問の回答から恋愛観を導き出していった。

すると福田が「デートするならどこ？」の質問に“水族館”、「彼氏に貰って一番嬉しかったプレゼント」の質問に“お揃いのキャップ”と書いている点を指摘し、「結構長い間恋愛していない」という考察をする。

これに川島は正解をあげ、「なんでわかるんですか？」と大焦り。福田は「31歳ですよね？プロフィールが若い感じがしたから、昔の思い出を書いてるのかなって」と推理していた。

ここで福田から「ちなみに森香澄ならデートするならどこって書く？」と質問が飛ぶと、森は「家」と直球回答。

福田は「家!? これが恋愛現役の人やねん！」と感心するが…実はこの回答には“本当の理由”があった。

そこから福田が「なんで家なの？」と聞くと、森は「家のほうが素が見えるし、どこまで手を出してくるかがわかる」とある種の“試験”にもなっていると説明。

「手を出しそうな人が出さないのはめっちゃ良い」という森に、福田が「『出してこいよ』って思うときもあるってこと？」と踏み込むと、森は「『今イケるじゃん！』って思うことはある」と答えて盛り上がった。

すると、すがや（カカロニ）が川島に対して「今の森さんの『家』という回答で盛り上がっているのを見て、『なるほどアンケートってそうやって書くんだ』って勉強になった」と考察。

川島が笑いながら「○」をあげると、森も「水族館だと『水族館だな』で終わっちゃうから」とトークの盛り上がりも考えた回答だったことを明かす。

これには川島も含めてスタジオ一同「勉強になります」「バラエティも教えてもらってる」と感心していた。