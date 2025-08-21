9月に「碓氷峠号」が両国〜横川間で運転

2025年9月28日（日）、東京都墨田区の両国駅と群馬県安中市の横川駅を“遠回り”で結ぶ異色の列車「碓氷峠号」が運行されます。

【画像】ツウすぎる！これが両国と横川を結ぶ「碓氷峠号」の運行ルート＆運行時刻です

これはJR東日本びゅうツーリズム＆セールスのツアー用臨時列車として運行されるものです。1997年の北陸新幹線開業により、横川〜軽井沢間が廃止されて「盲腸線」として残る信越線の高崎〜横川間に特急車両が入線します。

「碓氷峠号」は、通常は特急「草津・四万」、「あかぎ」で使用されているE257系（5両編成）で運行。なお、車内では元横川機関区の機関士や高崎電車区の運転士によるトークショーが開催される予定です。

両国駅を出ると、総武線の新小岩付近（新小岩信号場駅）と常磐線の金町をつなぐ、約6.6kmの貨物線「新金線」や「常磐貨物線」といった、普段は旅客列車が走らないレアなルートを経由して横川駅に向かいます。

新金線は総武線の下り（両国方面）からは入線できないため、いったん千葉〜稲毛間にある待避線「黒砂信号場」まで走行し、ここで折り返して新金線に入ります。

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、ウェブサイト「日本の旅、鉄道の旅」でこの列車に乗車できる複数のプランを発売しています。