¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¿·CM½Ð±é ¿·¶Ê¡ÖHirahira ¡ß Tokimeki¡×µ¯ÍÑ
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î7¿Í¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£¡ÖGoogle Pixel ¤«¤ï¤¤¤¯»£¤ì¤¿¡©¡×ÊÓ¤È¡ÖGoogle Pixel ¾Ã¤µ¤ì¤ëÉã¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¸Ð¤òË¾¤àÂç¼«Á³¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¿ä¤·¥á¥ó¤Ç¤¢¤ëÂçÀ¾¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÁø¶ø¤·¤¿À¾Èª¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥«¥á¥é¥³¡¼¥Áµ¡Ç½¤ä¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·CM¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¿·¶Ê¡ÖHirahira ¡ß Tokimeki¡×¤òµ¯ÍÑ¡£¡ÖGoogle Pixel¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢SoftBank¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÄ©Àï
»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÁ´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£»£±Æ¤Ï¸Ð¤Ç¡ÖSUP¡Ê¥µ¥Ã¥×¡á¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¡Ë¡×¤òÁæ¤°¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£°ìËÜ¤Î¥Ñ¥É¥ë¡ÊÝ¥¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿åÌÌ¤ò¿Ê¤à¿Íµ¤¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥Ã¥×¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï»·¶¶¶á¤¯¤ÎÀõÀ¥¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÁàºîÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¡£»·¶¶¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¡Ö¤¤¤Á¡¢¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Á¡¢¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¥Ñ¥É¥ë¤òÁæ¤°Âç¶¶¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ë°ì±©¤Î¥È¥ó¥Ü¤¬ÈôÍè¡£¥È¥ó¥Ü¤Î´ã¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤¹¤·¤°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¸Ð¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥µ¥Ã¥×¤òÁæ¤°¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤òÄÉµá¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥×¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼±Û¤·¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤¬Èô¤Ó¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°ã¤¤¤ò»£±Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Î»·¶¶¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÉ÷¤ÈÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤ÆOK¥Æ¥¤¥¯¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡À¾ÈªÂç¸ã¡õÂçÀ¾Î®À±¡¢Çò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÀäÌ¯¤Î¼Çµï
¡ÖGoogle Pixel 10¡×¤Î¥«¥á¥é¥³¡¼¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÂçÀ¾¤Î¿²´é¤ò¡¢Çò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÆÍÁ³ÂçÀ¾¤¬¤½¤Ð¤ËÍè¤ÆÀ¾Èª¤¬¡Ö¤Ò¤£¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¾Èª¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤âÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¸½¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£À¾Èª¤ÈÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢µÞ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»°¼Ô¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Ê¬¤Î¤¹¤¤¤«¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë±¿¤ó¤ÀÂç¶¶¤¬¡¢¡ÖGoogle Pixel Watch 4¡×¤ÇÀßÄê¤·¤¿¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÀ¾Èª¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢Âç¶¶¤ÏÆ£¸¶¤Î¡Ö°ì¿Í°ì¸Ä¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ä¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ£¸¶¤¬¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¾Èª¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¤¥«¡Á¡ª¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Âç¶¶¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¤¥«¡Á¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¤¥«¡Á¡ª¡×¤ÈÆó¿Í¤ÇÏ¢¸Æ¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÂç¶¶¤ÈÀ¾Èª¤ò¸«¤Æ¡¢Æ£¸¶¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¤¥«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ »£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ¾Èª¡ÛÄ«¥¤¥Á¤«¤é¥µ¥Ã¥×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¿Í¤Ç¥µ¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û·ë¹½Â©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é»öÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡£
¡ÚÀ¾Èª¡ÛÄ«¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤·Íî¤Á¤¿¤é°áÁõ¤âÁ´ÉôÇ¨¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢È±·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û´ØÀ¾¿Í¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«°ì¿ÍÍî¤Á¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼º²¤¬¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¹â¶¶¡Ûº£²ó¤Ï¥í¥±¤Ç·Ê¿§¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Èª¡ÛÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Á³ËþÅÀ¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼ÂºÝ¤ËËÜÆü¡ÖGoogle Pixel¡×¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ï»£¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÀ¾Èª¡Ûº£Æü¤Ï·ë¹½¡Ö Google Pixel¡× ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ã¥ì¥¢¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤ªÉã¤µ¤ó¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢Æâ¥«¥á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¶áµ÷Î¥¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò»£¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ CM¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥³¡¼¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¾Èª¤µ¤ó¤ËÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤óÆ±»Î¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤Þ¤º¤ÏËÍ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿ËÍ¤È¤ß¤Ã¤Á¡¼¡ÊÆ»»Þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤Î¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡©
¡ÚÀ¾Èª¡Û¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¤³¤ì¤â²ÎÈÖÁÈ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¹ç´Ö¤Ë¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤â²ÎÈÖÁÈ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢Î®À±¤ÈÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ¹Èø¡Û¼¡¤Ï2¿Í¤¬¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò±£¤·»£¤ê¤·¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¼¡¤Ï¶õ¹Á¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾æ¤¯¤ó¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤³¤ì²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢²¶¡©
¡ÚÂç¶¶¡Û¥³¥Ã¥×¤Ë¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¤ò¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤«¤éÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡ÖÃº»ÀÈ´¤±¤ë¤Ç¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÂç¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Æþ¤ìÊý¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¡ÛºÇ¹â¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¹á¹Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÁáÄ«¤Î´é¡¢¿²µ¯¤¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¼¡¤Ï´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¦¤ï¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçÀ¾¡ÛËÍ¤Ï¾æ¤¯¤ó¤«¤é¡ÖÎ®À±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤È·ÈÂÓ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ£¸¶¡ÛÍç¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢¤·¤«¤âÏÆ¤Î¤È¤³¤í¤ËÎ¾¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥Ý¡¼¥º¡£²¿¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¡¢²¶¡£¤µ¤Ã¤¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼Ì¿¿¤¬°ìËç¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤¡£¹ç´Ö¤Î»þ´Ö¡¢3¿Í¤¬¤±¤Î¥½¥Õ¥¡¤ÇÃçÎÉ¤¯¿²¤ë¾æ¤¯¤ó¤È¤ß¤Ã¤Á¡¼¡£¤·¤«¤â¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Æ»»Þ¤µ¤ó¡¢È¾´ã¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤³¤ì¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Ûµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é2¡¢3ËçÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ï¤Ã¤¹¤ó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°ìËç¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£Íç¥Ù¥¹¥È¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾æ°ìÏº¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤¿¤À¤¿¤À¡¢²¶¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ä¤ó¤«¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤â¡ÖGoogle Pixel¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ï¹â¤¯¾å¤²¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¾æ¤¯¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ãº»À¤¬È´¤±¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½ CM¤Ç¤ÏÀ¾Èª¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤ÏÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ÚÄ¹Èø¡Û»£±Æ¾ì½ê¤ÎÎÙ¤Ë¤â¤¦°ì¸®¡¢ÂÔµ¡Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ÇÎ®À±¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿²´é¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¤Õ¤¤¤Ë¡Ö¤Ê¤¡¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤ò¡Ö¥È¥ó¥È¥ó¡×¤Ã¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ£¸¶¡ÛÎ®À±¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª²ñ·×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªºâÉÛ¤ä¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤â¤¦¤³¤Î¤¢¤Þ¡Á¤¤´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Á´Á³¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡ÚÀ¾Èª¡ÛËÍ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´é¤Ç¤¹¡£´é¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¿¥¤¥×¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÂç¶¶¡ÛÎ®À±¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢·ë¹½¿©¤Ù¤ë¤Î¤è¡£¤½¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¡ÛÄ«¥¤¥Á¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¶³Ê¿¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÄ«¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡£¤¢¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÆ£¸¶¡ÛÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤±¤É¡£
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼ ¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂçÀ¾¡ÛÂç¤Á¤ã¤ó¤Ï¶âÈ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°î¤ì½Ð¤¹Æ©ÌÀ´¶¤¬Æ©ÌÀ¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¤¤ëÂç¶¶¤¯¤ó¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤Ïº£¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤Û¤ó¤Þ¤ËÊÑ¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤Û¤ó¤Þ¤ËÊÑ¤Ê´é¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤Ï¤Ã¤¹¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄìÈ´¤±¤Î¸µµ¤¤µ¡£º£¤Î»þ´ü¡¢ÀäÂÐ¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤È¤«¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤È¸µµ¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¤µ¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¡ÊÌµÃã¿¶¤ê¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ë
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¶³Ê¿¤Ï¤Þ¤º´é¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿²´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤¢¤È¡¢¼ó¤ò²ã¤Ë³ú¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡£²ã¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¤µ¤¨¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¡Ú¹â¶¶¡Û³ú¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡©ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¸å¤ÇÎä¤ä¤·¤£¡£
¡Ú¹â¶¶¡ÛËÍ¤ÏºÇ¶á¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸¬ÅÎ¤¬¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤é¤¨¤¨¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÚÆùÁý¤¨¤ë¤Ç¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¸¬ÅÎ¤â¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÄ¹Èø¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¹â¶¶¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹Èø¡Û¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿§Çò¤Ê¤È¤³¤í¡£º£Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆü»±¤òº¹¤·¤Æ¡¢¿§Çò¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í°Õ¼±¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ß¤Ã¤Á¡¼¤ÎÆü»±¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¥Ó¡¼¥Á¥Ñ¥é¥½¥ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡ÚÄ¹Èø¡Û¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÈþÇò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¾æ¤¯¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¥Ü¥±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËËè²ó¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÀ¾¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ã¤Á¡¼¤·¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤Í¤ó¡£
¡ÚÆ»»Þ¡Û¤Ê¤ó¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤«¤é¡£Î®À±¤ÏºÇ½é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¾æ¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤è¤¦¤«¡£
¡ÚÆ£¸¶¡Û¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¥Õ¥ê¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½ ³§¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂç¶¶¡ÛËÍ¤Ï¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤ÄÅò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤Î¸ý½¤âÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡ÚÄ¹Èø¡Û¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤½¤·¤Æ¡¢¶³Ê¿¤Ï¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¶³Ê¿¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡£
¡Ú¹â¶¶¡ÛÉáÄÌ¤Ë¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥È¤Ë¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¿²¤ëÁ°¤Ë¡©
¡Ú¹â¶¶¡Û¤½¤¦¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡õ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤½¤¦¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÀ¾Èª¡Û¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡£¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
