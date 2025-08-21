まさか【セリア】に売ってるなんて、、！ お値段以上に使えそう♡「110円バッグ」

水筒やメイクポーチなど、ちょっとした荷物を入れるのに便利なバッグを探すなら、ぜひ【セリア】をのぞいてみて。シンプルでお値段以上に使えそうな「110円バッグ」と出会えるかも。無地や柄入りなどバリエーションも豊富で、コーデや気分に合わせて選ぶのも楽しそうです。軽やかなサイズ感で、買い物やお散歩など日常のサブ使いにも重宝しそう。

ほっこり癒されそうなシマエナガ柄のトートバッグ

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

つぶらな瞳が愛らしいシマエナガのイラストをプリントしたミニトートバッグ。思わず手に取ってしまいそうな可愛さで、毎日のちょっとしたお出かけを楽しくしてくれそう。@ftn_picレポーターとも*さんによると「コットン素材のしっかりとした生地」というのも嬉しいポイント。また、500mlペットボトルも縦にすっぽり入るサイズ感とのことなので、ランチやお散歩用のバッグにもおすすめです。

異国ムード漂うストライプ柄の舟形トート

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

綿ポリ素材の軽やかな舟形トート。異国情緒ただよう配色のストライプ柄が魅力です。持ち手の付け根はループ仕様なのでキーホルダーなどを付けてアレンジも可能。レポーターとも*さんによると、大きさは約29cm × 20cm × マチ16cmとのことで、折りたたみ傘やB5サイズのノートや手帳がさらっと収納できそう。日常使いのサブバッグにもぴったりです。

涼しげな麻風素材のネイビーミニトート

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

レポーターとも*さんによると「麻のような手触りと透け感」だという、暑い時期に爽やかに持てそうなネイビーバッグ。また、生地が柔らかいとのことで小さく折りたためそうなので、持ち歩きにも便利そうです。シンプルでどんなスタイリングにも合わせやすく、旅先のお散歩や近所へのお出かけ用バッグとして活躍が期待できます。

チラ見せが叶う片面メッシュトート

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

片面がメッシュ仕様になったお洒落なトートバッグ。中身をさりげなく見せられるので、推しグッズやお気に入りアイテムを入れて楽しむのもおすすめです。裏返せばメッシュではないため、シーンに合わせた使い分けができそう。マチなしのフラットタイプで、軽やかに持ち運べそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Sara.K