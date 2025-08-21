FRUITS ZIPPER¤¬au¿·CM¤ËÅÐ¾ì¡ª¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¡¢³¤¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢Æüº¢¤«¤é¼Ì¿¿¤ä¼«»£¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ë¤Î¤Ç¡¢Pixel¤Î¥«¥á¥é¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ë
FRUITS ZIPPER¤¬¡¢8·î21Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëau¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡ÈGoogle Pixel 10¡É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Öau Starlink Direct¡õ¥«¥á¥é¥³ー¥Á¡×¡Öau 5G Fast Lane¡õ¥Ù¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥·¥§¥¢¡õGoogle Pixel Watch 4¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖGoogle Pixel¡Ãau ÆüËÜ¤Î100¶õ¡Ø»³Äº¤«¤é¤ÎÀÄ¶õ¡ÙÊÓ¡¢¡ÖGoogle Pixel¡Ãau ÆüËÜ¤Î100¶õ¡ØGoogle Pixel¡ÃÌë¶õ¤òºÌ¤ë²Ö²Ð¡ÙÊÓ¡¢¡Øau ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤¿¤Þ¤Ä¤«¤ì¡×ÊÓ ¡Ù¤Î3ÊÓ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢CM¤Ïau¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£CM¥¹¥Èー¥êー
¡þGoogle Pixel ¡Ãau ÆüËÜ¤Î100¶õ¡Ö»³Äº¤«¤é¤ÎÀÄ¶õ¡×ÊÓ
»³¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Î3¿Í¡£ÀÄ¤¯À¡¤ó¤À¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿ÄÃÀ¾¤¬¡Ö¤³¤Î¶õ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ì¿¿»£¤í¡ª¡×¤È¿¿Ãæ¤¬¾Ð¤¤¡¢¾¾ËÜ¤¬¡ÖPixel¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈGoogle Pixel 10¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥³ー¥Á¡×¤òµ¯Æ°¡£¥«¥á¥é¥³ー¥Á¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤ò¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤«¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç»£¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤¬»£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
»³Äº¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ËÊó¹ð¤À¡ª¡×¤È¸À¤¦¾¾ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³·÷³°¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯ÄÃÀ¾¤Ë¡¢au Starlink Direct¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Öau ¤Ï¶õ¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö¤¹¤´ー¡ª¡×¤È¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡þGoogle Pixel ¡Ãau ÆüËÜ¤Î100¶õ¡ÖÌë¶õ¤òºÌ¤ë²Ö²Ð¡×ÊÓ
Ìë¶õ¤Ë²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿ー¤Þ¤äーーー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÝ¯°æÍ¥°á¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡£²Ö²Ð¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤ËµÞ¤¤¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡¡ÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤ä¤Àー¡¢¿¿´é¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤Õ¤¿¤ê¡£¤¹¤ë¤ÈÝ¯°æÍ¥°á¤¬¡ÖPixel¤Ë¤Þ¤«¤»¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈGoogle Pixel 10 Pro ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¡×¤Ç¾Ð´é¤Î´°àú¤Ê¼Ì¿¿¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
Ý¯°æ¤¬¼Ì¿¿¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿Íº®¤ß¤À¤«¤éÅÅÇÈ°¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÃçÀî¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢UP´°Î»¡ª¡×¤Èau 5G Fast Lane¤Ç¤¹¤°¥¢¥Ã¥×¥íー¥É´°Î»¤òÅÁ¤¨¤ëÝ¯°æ¤Ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤¥～¡ª¡×¤ÈÁáÀ¥¤â´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¹ç¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë3¿Í¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡þGoogle Pixel Watch¡Ãau ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤¿¤Þ¤Ä¤«¤ì¡×ÊÓ
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤¿¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤À¤¬¡¢Google Pixel Watch 4¤ÇÃÏ¿Þ¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ªÁö¤ë¤èー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£
Google Pixel Watch 4¤ò¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Úー¥¹¡ª¡×¤ÈÃçÀîÎÜ²Æ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÀèÆ³¤·¡¢Í¼Æü¤¬¤¤ì¤¤¤Ê³¤´ß¤ËÅþÃå¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤¿～¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤´À¤«¤¤¤¿～¡ª¡×¤ÈÁ´°÷¤¬Ã£À®´¶¤Ë¿»¤ë¤Ê¤«¡¢Google Pixel Watch 4¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥«¥í¥êー¾ÃÈñ¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¦¾¾ËÜ¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
CM¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸µµ¤¤Ê°§»¢¤«¤é»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥ÛËº¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖËº¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥»¥ê¥ÕËº¤ì¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±þ¡£ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤¬Ý¯°æÍ¥°á¤ÎÏÓ¤òÊú¤¤¤Æ¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢Áö¤ë¤èー¡ª¡×¤È¾®Áö¤ê¤¹¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥·ー¥ó¤ä¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤¬¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÈ¿±þ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ë¥·ー¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾¾ËÜ¤ò¿¿Ãæ¤¬¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ò¤È¥³¥Þ¤â¡£
²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃçÀîÎÜ²Æ¤ËÂ³¤¡¢ÁáÀ¥¤â¥ß¥¹¡£Ý¯°æ¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ë3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»£±Æ¸å¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¾®Êª¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ó¥¯´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£FRUITS ZIPPER¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q¡§º£Ç¯¤Ç Google Pixel ¡Ãau¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢Æüº¢¤«¤é¼Ì¿¿¤ä¼«»£¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ë¤Î¤Ç¡¢Pixel¤Î¥«¥á¥é¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎPixel¤ò¥·ー¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¥Ç¥³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£ ¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡§»ä¤âÉáÃÊ¤«¤éPixel¤Ç¤·¤«¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÎÉ¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§º£²ó¤ÎGoogle Pixel¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤ ¡£
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îµ¡Ç½¤Ï¥«¥á¥é¥³ー¥Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤·¤¿¤¤¤·¡¢ ¥Ð¥º¤ë¼Ì¿¿¤ÏåºÎï¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»£¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤È¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ »£¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§au¤Ç¤ÏÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤ÊÈÃÏ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®¤¬¤Ç¤¤ëau Starlink Direct¤ä¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ê¤Éº®»¨»þ¤Ç¤âÍ¥Àè¤·¤Æ5G²óÀþ¤¬»È¤¨¤ëau 5G Fast Lane¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³§¤µ¤ó¤¬¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§ºÇ¶á¤Ï¼«Á³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢åºÎï¤Ê³¤¤ä»³¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÌµ¿ÍÅç¡É¤Ç¤¹¡£Starlink¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¹Ô¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢Ìµ¿ÍÅç·×²è¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§¤¨¡¢Ìµ¿ÍÅç¹Ô¤¯¤Î¡©¡¡¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é°Â¿´¤«¤â¡£ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ê¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ËÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿²ó¤â¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌµ¿ÍÅç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§au Starlink Direct ¤Ï¡Ö¶õ¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Êº£¤Þ¤Ç·÷³°²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢·÷³°¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ê¤Õ¤£ー¤Ç¤¹¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§¤ä¤Ã¤¿ー¡ª
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¡Ö¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢
¤¹¤°¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É°ìºòÆüÄÌÃÎ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤ËÌµ»ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç ½õ¤±¤é¤ì¤ë¼«¿®¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§Google Pixel ¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥³ー¥Á¡×¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¹½¿Þ¤ä²è³Ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬ ÉáÃÊ¥á¥ó¥Ðー¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§ 7¿Í¥°¥ëー¥×¤Ê¤Î¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ »ä¤Ï¿ÈÄ¹¤Î´Ø·¸¤ÇÃ¼¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿¤óÃæ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¥®¥å¥Ã¤È¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ Ã¼¤Ë¤¤¤ë¤È¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯·¹¤±¤Ê¤¤¤È¶á¤Å¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£ ¤À¤«¤é±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¹ø¤òÀÞ¤ë¡¢¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡§»ä¤â¿ÈÄ¹Åª¤Ë¹â¤¤¤Î¤ÇµÕÂ¦¤ÎÃ¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ·ë¹½´ÊÃ±¤Ë¶á´ó¤ì¤ë¤«¤é¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡¡·ë¹½¼«Ê¬¤Ç¤â¼«³Ð¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¶á´ó¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È»£±ÆÃæ¤Ë¤â ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§²¼¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¡©
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡¡°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë²¼¼ê¤Ê¤È¤³¤í¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§°ÊÁ°¡ÖGoogle Pixel 9 Pro ¤Ç»£¤ë¤È¼«»£¤ê¤¬À¹¤ì¤ë¡×¤ÈX¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ ¥«¥á¥é¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼«»£¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡§Pixel¤Ï»£¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÊäÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ È©¤âåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡È¤ä¤ê¤¹¤®´¶¡É¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡ÈÀ¹¤ì¤ë¡É¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¢¤È¡¢¼Ì¿¿¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À»þ¤Ç¤â¾Ã¤»¤ëµ¡Ç½¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£³Ú²°¤È¤«¤Ç¤è¤¯»£¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ê¤Õ¤£ー¤¬¤è¤¯¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ª
¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡§¼Â¤Ï·ë¹½¾Ã¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§Èá¤·¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Q¡§¡Ö»£¤ë¤¾¡ª¤Ä¤Ê¤°¤¾¡ªÆüËÜ¤Î100¶õ¡×¤È¤¤¤¦CM¥³¥Ôー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡§°¦É²¤Î²¼Æç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Î³¤¤È¶õ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç Ìë¤ËÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¡¢Åìµþ¤À¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ±¤¬Âô»³¸«¤¨¤Æ ¤¹¤Ã¤´¤¤¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢²¼Æç¡£
Q¡§Google Pixel Watch¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¤Ê¤É³§¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬Ã£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡§»ä¤¿¤Áº£ÅÙ½é¤á¤Æ³¤³°¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÃ±È¯¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£(Google Pixel Watch ¤È¡Ë°ì½ï¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤òÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÇÀ¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
