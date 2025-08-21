熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。

２１日３時の観測によると、熱帯低気圧が

薩摩川内市の西約１２０キロの

北緯３１度４０分、東経１２９度００分にあって、

１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、

最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルとなっています。



熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、

その中心は、２４時間後の２２日３時には

薩摩川内市付近の

北緯３１度５５分、東経１３０度０５分を中心とする

半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

４８時間後の２３日３時には

鹿児島県出水市付近の

北緯３２度００分、東経１３０度３５分を中心とする

半径２００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。



今後の情報にご注意ください。

