【台風情報】近く台風発生へ…九州地方に停滞で大雨に警戒 最大瞬間風速25メートルになる予想 今後の進路と勢力は？ 九州・中国・全国の週間天気は 気象庁発表
熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。
２１日３時の観測によると、熱帯低気圧が
薩摩川内市の西約１２０キロの
北緯３１度４０分、東経１２９度００分にあって、
１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、
最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、
その中心は、２４時間後の２２日３時には
薩摩川内市付近の
北緯３１度５５分、東経１３０度０５分を中心とする
半径１３０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
４８時間後の２３日３時には
鹿児島県出水市付近の
北緯３２度００分、東経１３０度３５分を中心とする
半径２００キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。
なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
今後の情報にご注意ください。
