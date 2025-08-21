

異動の辞令をきっかけに退職する部下。何が理由だったのだろう？（写真：trickster* / PIXTA）

「異動の辞令を出したら、まさか退職届で返されるなんて……」

ある製造業の営業部長が、若手社員の退職届を手に呆然としていた。関西から千葉への異動について懇切丁寧に説明したつもりだった。なのに彼は受け入れなかった。それどころか、退職を決意するだなんて。

上司は部下にどう異動を伝えたらよかったのだろうか。

理不尽な転勤は減ったけれど……

神奈川出身で入社2年目になる部下は、最初から関東勤務を希望していた。しかし入社後の配属は関西支社。上司からは「しばらくは関西で頑張れ。いずれ希望通り関東に戻れるから」と言われていた。





先輩たちも「関西の人は温かいよ」「1年もすれば第二の故郷になる」「関西での営業活動に慣れると、成長スピードが速いんだ」など体験談を語るので、彼は関西で頑張る決意を固めたのだった。

実際、関西に配属されて2年も経つと商習慣にも慣れ、お客様との関係も築けていた。そんな矢先、上司から千葉への異動を打診されたのだ。

上司は部下に辞令を伝えることを、あまり深く考えていなかったようだった。

「昔は、1週間前に突然言い渡された」

「福岡で5年目を迎えていた自分に、いきなり『来週から山形支社に行ってくれ』と言われたものだ」

それに比べたら、現代はまだマシ。1カ月も前から言い渡すし、何より出身地に近い関東へ戻れるのだから、辞令を見た本人はさぞかし喜ぶだろう……。

そんな思い込みもあり、特に何も考えず異動の件を伝えると、部下はなんと翌週に「退職します」と言ってきたのだ。

なぜデータと論理が響かなかったのか？

このほど発表された総合求人サイト『エン転職』のアンケート結果によると、転勤経験者の44％が転勤をきっかけに退職を考えたことがあるという。

今回のケースも、いくら出身地に近い関東への異動とはいえ、上司はもう少し慎重に物事を進めるべきだった。退職の意思を示され、慌てた上司は、千葉支店の売り上げ推移や市場規模の比較データ、DXの取り組みなど、異動先の強みを数字とグラフで示し、説得を始めた。

「千葉の市場成長率は高く、前年比20％もアップしている」

「顧客リストの数は1000社を超える」

「千葉の支店長がDXに力を入れていて、生産性スコアは東京本社より15％も高い」

だがいくら力説しても、部下の気持ちは変わらないようだった。それどころか、表情は曇るばかり。

実はこの若手、数字やデータではピンとこないタイプだった。関西で頑張ろうと決意できたのも、先輩の成功体験やエピソードを聞いたからだった。データではなく、ストーリーが彼を動かしていた。

なのに上司は、そのことに気づいていなかった。

「俺も最初は不安だった。でも3カ月もすれば関西の温かさがわかる。1年後には第二の故郷になってるよ」

「朝、オフィス1階にあるコンビニへ行くと、ミャンマー人の店員が関西弁で挨拶してくるんだ。ビル清掃のおばちゃんも気軽に話しかけてくれる。仕事で凹んだときに、なんか救われるんだよ」

入社後の配属では、このようなエピソードトークがあったからこそ、部下は関西で働く自分をイメージできた。データではなく、ストーリーが彼の心を掴んでいたのだ。

上司の失敗は明白だった。なぜなら常に「自分視点」で話していたからだ。

自分が論理的な人間だから、相手も数字やデータを使えば納得するだろう。いや、根拠のある数字で納得しないようではダメだ、とまで思い込んでいる。

だから部下が「顧客リストの件数とか、DXの推進レベルとか、そういうのじゃなくて……」と反論しても、「アパートの賃料だったら、千葉にも安いところがある。平均すると関西より15％ほど安くなるはずだ」と返してしまっていた。

筆者自身もコンサルタントなので、ついつい客観的なデータを使って語ってしまうのだが、あるとき「データで言われたら反論できない。反論できない息苦しさを覚える」と反論され、ハッとしたことがあった。

自分しか見えていないと、このように相手に「息苦しさ」を覚えさせてしまうのだ。

今回の場合、決定打は以下の上司の一言だった。

「転勤を打診されると、若者の半分は退職を考えるらしいな。君もその半分のうちの一人か？ そんな理由で退職を決意するなんて、論理的におかしいと思うよ」

人はそれぞれ違う。ある人は論理で動き、ある人は感情で動く。ある人は権威に従い、ある人はその場の空気が行動するキッカケになる。

この若手は、未来をイメージできないと不安になるタイプだった。数字の羅列では、千葉へ異動した後の自分が見えない。どんな毎日を送るのか。どんな成長があるのか。それが思い描けなかったのだ。

もし上司がこう話していたら、結果は違ったかもしれない。

「実は千葉支店の田中さん、君と同じ2年目で関西から異動したんだ。最初は大変だったらしいけど、関西での経験を活かして今では支店のエースだよ」

「君も関西で培った粘り強さがある。千葉の速いテンポと組み合わせれば、誰にも真似できない営業スタイルができるかもな。まさに田中さんがいい例だよ」

「3年後、君に後輩ができたとしよう。そのとき君は言うはずだ。『あの異動が転機だった』と。関西と関東、両方を知る貴重な人材として、すごい強みを身につけているからだよ」

過去から現在、現在から未来へ。具体的な人物と重ね合わせる。成功のイメージを描かせる。相手の頭の中で鮮やかに描けるような情景を表現して語ろう。そうすると、相手の心は動くかもしれない。それがストーリーの力だ。

感情に火をつける3つの要素

感覚的な人を動かすには、ストーリーの中に次の要素を盛り込んでいこう。3つのポイントを紹介する。

（1）共感できる登場人物

相手と似た境遇の人、同じ悩みを乗り越えた人。そんな「モデル」を探し出して、エピソードトークを披露するのだ。そうすることで、聞き手も自分と重ね合わせやすいだろう。

（2）具体的な場面描写

「朝の通勤電車で富士山が見えるんだよね。特に、前日に雨が降った翌日の富士山は、泣きたくなるほどキレイなんだ」「あの食堂で食べられるランチは、海鮮丼が安くておいしいよ。朝に収穫したばかりのイカやエビが乗っててね」など、ちょっとした日常の一コマが、相手の頭の中で鮮明に描けるように話そう。ディテールにこだわることが大事だ。

（3）感情の変化の軌跡

不安から期待へ。孤独から充実へ。どう気持ちが変わっていくのか、そのキッカケは何だったのか？

「落ち込んでるときに山田所長が居酒屋に連れて行ってくれたよ。その居酒屋で山田所長は何も言わず、ずっと俺の愚痴を聞いてくれた。そして最後に所長がこう言ったんだ。『本当に、お疲れさん』って。それだけでも、メチャクチャ嬉しかった。あのあと、俺は一切愚痴を言わなくなった」

こういったエピソードトークが、聞き手に疑似体験させるのだ。

3つの要素すべてを織り交ぜなくてもいい。1つだけでも十分だ。データの羅列では伝わらない「実感」が生まれる。感覚的なタイプであれば、相手の心に火がつくだろう。前向きな気持ちが芽生えるのだ。

伝える場所も重要だ。会議室での事務的な通達や、パワーポイントを使った説明ではかえって逆効果のときもある。

場所はリラックスできるところがよい。たとえば、夕方のカフェ。あるいは、仕事終わりの居酒屋。「実は君に相談があってさ」、そんな切り出しで、まずは対話から始める。一方的な通達ではなく、一緒に未来を考える時間にする。

環境が変われば、受け止め方も変わるものだ。無機質な会議室では身構えてしまう人も多い。「息苦しさ」を覚えるような環境、話し方では、相手の心をオープンにすることは難しいだろう。

失った信頼は取り戻せない

結局、部下は退職を選んだ。

「会社は自分のことを理解していない」

「駒のように扱われている」

そんな不信感は、一度芽生えると消えない。どんなに引き留めても、心は離れてしまった。

この失敗から学ぶべきことは明確だ。

相手のタイプを見極める。論理派か、感覚派か。データで動くか、ストーリーで動くか。それを理解せずに、自分の得意な方法で押し通してはいけない。

相手視点で話すとは、相手の受け取り方を想像することだ。どんな言葉が心に響くか。どんな伝え方なら前向きになれるか。それを考え抜くことだ。

私は異動、転勤は、企業にとって必要な仕組みだと考えている。ゼロにはできない。しかし伝え方を間違えれば、優秀な人材を失う。

特に近年は、丁寧にコミュニケーションをとらないといけない時代となった。だからこそ上司たちには、相手に合わせた話し方改革が、これからは求められているのだ。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）