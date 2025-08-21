なにわ男子、夏の湖で7人乗りサップに初挑戦！「Google Pixelといえば、SoftBank」新CM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が出演するソフトバンク“Google Pixel”の新CM『かわいく撮れた？』篇（30秒・15秒）、『消される父』篇（30秒）、『なにわ男子、超接近旅」篇（30秒）が、8月21日からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開となる。

■西畑大吾が、“推しメン”大西流星の最高の1枚の撮影に挑戦

新CM『Google Pixel かわいく撮れた？』篇と『Google Pixel 消される父』篇では、湖を望む大自然のコテージで、推しメンである大西流星のシャッターチャンスに遭遇した西畑大吾が、“Google Pixel 10”で最高の1枚を撮影しようとするストーリーを通してカメラコーチ機能や消しゴムマジック機能の魅力を表現している。

一方、『Google Pixel なにわ男子、超接近旅』篇では、“Google Pixel Watch 4”に搭載された心拍数や消費カロリーの計測といった便利な機能を活用しながら、なにわ男子のメンバーが絶景の湖で7人乗りのサップに挑戦したり、コテージでバーベキューを楽しんだりする様子を描いている。

■なにわ男子の新曲「Hirahira×Tokimeki」が新CM曲に！

新CMの楽曲には、なにわ男子の新曲「Hirahira×Tokimeki」を起用。「Google Pixelといえば、SoftBank」というメッセージとともに、なにわ男子ならではの息の合った掛け合いやチームワークに注目だ。

■新CMストーリー

◇『Google Pixel かわいく撮れた？』篇（30秒）

舞台は湖を望む大自然のコテージ。“Google Pixel 10”を持ったなにわ男子と白戸家のお父さんが、「Google Pixelといえば、SoftBank」と呼びかける。コテージの外では、メンバーたちが楽しそうにバーベキューの準備をしているなか、リビングで西畑が“Google Pixel 10”を持って写真を撮ろうとしている。カメラの先には、ソファでうたた寝する大西の姿。西畑は「不意に現れた、僕の推しのシャッターチャンス」とカメラ目線でガッツポーズを決め、「絶対にミスは許されない」と緊張した様子でシャッターのタイミングをうかがう。そこで“Google Pixel 10”のカメラコーチ機能を起動し、画面に表示される指示に従って操作し、シャッターを切ると、きれいな写真を撮ることに成功。最高の1枚を観ながら「良き」と笑みを浮かべる西畑と白戸家のお父さん。その直後、「かわいく撮れた？」と突然声をかけてきた大西に、西畑が「ひい！」と驚きの声をあげるというユーモラスな展開で締めくくられる。

◇『Google Pixel 消される父』篇（30秒）

舞台は湖を望む大自然のコテージ。“Google Pixel 10”を持ったなにわ男子と白戸家のお父さんが、「Google Pixelといえば、 SoftBank」と呼びかける。コテージの外では、メンバーたちが楽しそうにバーベキューの準備をしているなか、リビングで西畑が“Google Pixel 10”を持って写真を撮ろうとしている。カメラの先にはソファでうたた寝する大西の姿。「不意に現れた、僕の推しのシャッターチャンス」とカメラ目線でガッツポーズを決めた西畑は、「絶対にミスは許されない」と慎重にシャッターを切る。ところが、その傍らに白戸家のお父さんが写り込んでしまい、「失礼しました」とお父さん。西畑は「あっ」と残念そうな声をあげ、シャッターチャンスを逃してしまう。そこで、“Google Pixel 10”の消しゴムマジックを起動。お父さんの姿をかこって画面から消し、さらに背景を調整できるイマジネーション機能で大西がわたあめの上で寝ているような幻想的な写真に仕上げる。最高の1枚を観ながら「この写真…良き」と笑みを浮かべる西畑と白戸家のお父さん。その直後「かわいく撮れた？」と突然声をかけてきた大西に、西畑が思わず「ひい！」と驚きの声をあげるというユーモラスな展開で締めくくられる。

◇『Google Pixel なにわ男子、超接近旅』篇（30秒）

舞台は湖を望む大自然のコテージ。“Google Pixel Watch 4”を着けたなにわ男子と白戸家のお父さんが、「Google Pixelといえば、SoftBank」と呼びかける。続いて、大西が「新しいPixel Watchも登場！」とアピールし、大橋和也が「調子上げてくでー！」と叫ぶと、他のメンバーたちも「いぇーい！」と元気に応える。

場面は湖へ。7人乗りのサップに膝立ちで乗るメンバーたちは、道枝駿佑を先頭に「いち、に」「いち、に、いち、に」と声を揃えて漕いでいる。“Google Pixel Watch 4”で心拍数を確認した道枝が「まだいける、ペース上げんで！」と声を張り上げると、後方の長尾謙杜が「えー!!」と音を上げる場面も。

その夜、コテージのリビングでバーベキューの準備をしている7人。大橋が大量のスイカをテーブルに運び、“Google Pixel Watch 4”で消費カロリーをチェック。その数値を隣の西畑に見せながら、「おぉ！」「目標クリア！」とふたりで喜び合います。その様子を見ていた藤原丈一郎が「ひとり一個は多いやろ」と冷静にツッコミを入れる。

翌朝、ベッドで目を覚ました高橋恭平が、腕につけた“Google Pixel Watch 4”で睡眠スコアを確認。「いい睡眠」と満足そうにつぶやいた瞬間、すでに出かける準備ができている他のメンバーたちから「寝過ぎ！」とツッコまれ、お父さんからも「おいていくぞ」と声をかけられるひと幕で締めくくられる。

■CM撮影エピソード

◇話題のウオーターアクティビティになにわ男子全員でチャレンジ

撮影は湖で「SUP（サップ＝スタンドアップパドル）」を漕ぐシーンからスタート。1本のパドル（櫂）を使って水面を進む人気のウォーターアクティビティに、今回初めて挑戦したなにわ男子。それぞれサップに乗り込むと、まずは桟橋近くの浅瀬で基本的な操作方法を習得。桟橋から少し離れたところで、「せーの」「いち、に」「いち、に」と声をそろえて練習を繰り返し、本番に向けて万全の態勢を整えた。その最中、パドルを漕ぐ大橋の人差し指に1羽のトンボが飛来。トンボの眼の前で指をくるくる回すしぐさをするなど、童心に帰ってたわむれる場面もあった。

◇湖の上空にドローンを飛ばして撮影したダイナミックなカット

なにわ男子が湖の中央付近でサップを漕ぐシーンは、ドローンカメラを使ってダイナミックな映像を追求。ここではサップに配置したトランシーバー越しに監督からメンバーに対して様々な指示が飛び、それに合わせて進行方向やスピード、声を出すタイミングなどを変えたバージョン違いを撮影。スタート地点の桟橋から離れているため、より風と波の影響を受けるようになり、体力的にもハードな撮影となったが、なにわ男子は持ち前のチームワークを発揮してOKテイクを連発し、そのたびにモニター越しに見守っていた監督やスタッフからも大きな歓声が上がっていた。

◇西畑＆大西＆白戸家のお父さんによる絶妙のお芝居

“Google Pixel 10”のカメラコーチを使って撮影された大西のすてきな寝顔を、白戸家のお父さんと一緒に眺めていたとき、突然大西がそばに来て西畑が「ひぃ！」と驚いた声を上げるシーン。ここでは西畑の迫真の演技につられて、お父さんも臨場感たっぷりのリアクションを披露し、現場を沸かせていた。西畑と大西は「ごめんね、急に大きな声を出して」とまずはお父さんをフォローしたあと、モニターでプレイバックをチェック。あまりにも息ぴったりな三者のコミカルな演技を観て、楽しそうに笑っていた。

◇西畑会心のダジャレにメンバーも大盛り上がり!?

なにわ男子のメンバー全員分のすいかをテーブルに運んだ大橋が、“Google Pixel Watch 4”で設定した消費カロリーの目標達成をアピールするシーン。隣の西畑と笑顔でハイタッチを交わしたあと、大橋は藤原の「ひとり一個も食べられるの？」という言葉に、「当たり前や！」とうれしそうにコメント。さらに藤原が「最高やん」と返し、今度は西畑が「ナイスイカ～！」とダジャレを言い出すと、大橋も加わり、「ナイスイカ～！」「ナイスイカ～！」とふたりで連呼。すっかりハイテンションな大橋と西畑を観て、藤原が「ナイスイカ？」と苦笑いでツッコミを入れるひと幕があった。

■なにわ男子 インタビュー

