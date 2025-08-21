なにわ男子、6人が大西流星の“推しポイント”熱弁「顔がシンプルにタイプ！好きです！推しです！」
7人組グループ・なにわ男子が、ソフトバンクの新商品「Google Pixel 10」と「Google Pixel Watch 4」の新CMに出演する。CMは「Google Pixel かわいく撮れた？」「Google Pixel 消される父」「Google Pixel なにわ男子、超接近旅」の3篇で、8月21日からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開される。新曲「Hirahira × Tokimeki」も起用され、自然の中でのびのびとした姿やメンバー同士の掛け合いが楽しめる内容になっている。
「かわいく撮れた？」篇と「消される父」篇では、湖を望むコテージで西畑大吾が“推しメン”の大西流星がうたた寝する姿を撮影するシーンが描かれる。西畑は「不意に現れたシャッターチャンス」とカメラを構え、カメラコーチ機能を活用して最高の一枚を撮ろうとし…。白戸家のお父さんが写り込むハプニングもあり、消しゴムマジック機能を使って“お父さん”を消すというユーモラスな展開で締めくくられる。
「超接近旅」篇では、「Google Pixel Watch 4」を身につけたメンバーが7人乗りサップに挑戦。道枝駿佑を先頭に「いち、に」と声をそろえて漕ぐ姿や、心拍数をチェックしてペースを上げる場面など、自然体の姿が収められている。夜のコテージでは大橋和也が大量のスイカをテーブルに並べ、消費カロリーを確認しながら西畑と喜び合う姿も映し出される。翌朝、高橋恭平が睡眠スコアを確認し「いい睡眠」とつぶやくと、他のメンバーから「寝過ぎ！」とツッコまれるなど、グループらしい掛け合いが続く。
撮影は湖でのSUPシーンからスタート。メンバーは桟橋近くで操作を練習し、「せーの」と声を合わせて本番に挑んだ。大橋の指にトンボが止まり、童心に帰ったようにたわむれる場面も。湖中央でのシーンはドローン撮影で迫力ある映像に仕上げられ、風と波の影響を受けながらもチームワークで次々とOKテイクを重ね、スタッフから歓声が上がった。
西畑と大西、さらに白戸家のお父さんの芝居も現場を盛り上げた。大西が近づく場面で西畑が「ひぃ！」と声を上げると、お父さんも息の合ったリアクションを披露。西畑と大西は「ごめんね、急に大きな声を出して」とまずはお父さんをフォローした後、モニターでプレイバックをチェックしながら笑い合ったという。さらにスイカのシーンでは西畑が「ナイスイカ〜！」とダジャレを飛ばし、大橋と連呼して大盛り上がり。藤原丈一郎が「ナイスイカ？」と冷静にツッコむひと幕もあった。
ソフトバンクは「Google Pixel 10」を8月28日、「Google Pixel Watch 4」を10月9日に発売予定。両商品は8月21日から予約を受け付ける。
■なにわ男子インタビュー
――撮影の感想をお聞かせください。
西畑：朝イチからサップをやらせてもらいましたが、7人でサップをするのは初めてでしたよね。
大西：結構息が合っていましたよ。
藤原：スタッフさんから事前に「本当にふざけないでくださいね」と言われましたよね。
西畑：朝イチだったし、もし落ちたら衣装も全部濡れるし、髪形も変わっちゃうし。
藤原：関西人だから、誰か1人は落ちなあかん、みたいな（笑）。
道枝：バラエティ魂がね（笑）。
高橋：今回はロケで景色も良かったですし、全体的に良かったなと思います。
西畑：都会ではあまり見られない自然満点の中でサップができて、とても楽しかったです。
――CMでは西畑さんの推しは大西さんでしたが、皆さんが思う大西さんの推しポイントは？
長尾：撮影場所の隣にもう一軒、待機部屋があったじゃないですか。そこで流星が寝ていたんですけど、寝顔がかわいかったですね。
道枝：ふいに「なぁなぁ」って、自分の腕を「トントン」って叩いてくる時があるんですよ。そこがかわいいなと思います。
藤原：流星とごはんに行ってお会計になった時、「ごちそうさま」って言われる、あれが一番かわいいです。めちゃくちゃかわいいです。
西畑：ハマってますね。お財布やと思われているのかも。
大西：もうこのあま〜い顔で言われたら、全然なんでもOKみたいな。
西畑：僕の推しポイントは顔です。顔がシンプルにタイプ！好きです！推しです！
大橋：流星とご飯を食べに行くと、結構食べるのよ。その食べっぷりがめっちゃ好きです。
高橋：朝イチで目を合わせたら、絶対近寄ってくるのがいいなと思いますね。
西畑：恭平とあんまり朝に目を合わせることがないからかな。あ、珍しいと思って。
藤原：目を合わせると近づいてくるって、それだけ聞いたら怖いけど。
――メンバーの皆さんが思う他のメンバーの推しポイントをそれぞれ教えてください。
大西：大ちゃんは金髪なんですけど、溢れ出す透明感が透明すぎて、その奥にいる大橋くんが見えます。
大橋：じゃあ、俺は今なにしている？
大西：ほんまに変な顔してる。
大橋：ほんまに変な顔してた（笑）。
西畑：はっすんはやっぱり底抜けの元気さ。今の時期、絶対しんどいと思うのよ。ドラマ撮影とかでめちゃくちゃ大変だと思うのに、それを見せない明るさと元気さ、そして盛り上げ上手さ。
藤原：そして、すごいアクロバティックなところ。
大橋：（無茶振りに応えてアクロバティックなポーズを披露しようとする）
西畑：そういうノリのいいところが好きですね。
大橋：恭平はまず顔がイケメンじゃないですか。見た目がイケメンなんですけど、いい意味で抜けているところがギャップとしてかわいい。見ていて面白いんですよ。でも、なにわ男子ってなると、やっぱり飛び抜けてやってくれるし、寝顔もかわいいんですよね。
西畑：あと、首を蚊に噛まれているところもかわいいな。蚊に噛まれたあとさえもかわいい。
高橋：噛まれてる？知らんかった。
大橋：後で冷やしぃ。
高橋：僕は最近、鍛えているので、食トレを頑張ろうと思っていたら、謙杜が「これ食べたらええで」「これ食べたらめっちゃ筋肉増えるで」と教えてくれて。謙杜も筋トレをやっていたから、いろいろアドバイスをくれるんですよ。
長尾：ちょっと背中を押したくなるというか。頑張れ、頑張れって。
高橋：「めっちゃ頑張ってるやん」「ええやん、ええやん」って、自己肯定感を上げてくれるところがいいなと思います。
長尾：みっちーの好きなところは、色白なところ。今日は天気がいい所での撮影でしたが、しっかり日傘を差して、色白を守ろうとするプロ意識はすごいなと思いました。
西畑：そういえば、みっちーの日傘、めっちゃデカかったもんな。
大橋：ビーチパラソルみたいやったな。
長尾：でも、その努力があっての美白ができているわけだから。
道枝：丈くんの好きなところは面白いところです。すごいボケるので、それに毎回笑わせてもらっています。
大西：めっちゃボケるんですよ、ほんまに。
藤原：でも、みっちーしか笑っていないんです。それがショックやねん。
道枝：なんでショックやねん（笑）。
西畑：でも、そこがみっちーの推しポイントだから。流星は最初にみんなで言ったから、最後は丈くんが自分の推しポイントを発表しようか。
藤原：自分の推しポイントはこういう変なフリでも、ちゃんと答えようとする前のめりなところです。
――「Google Pixel Watch」は装着するだけで自分の睡眠の質を管理することができますが、皆さんの最近のナイトルーティンを教えてください。
大橋：僕は寝る前に、はちみつ湯を飲んでいます。抗酸化作用もあるし、朝起きた時の口臭も予防してくれるんですよ。体にもいいから、ハーブティーに入れたりして。
長尾：オシャレな生活しているなぁ。
大橋：そして、恭平はなんかあります？恭平のナイトルーティンはちょっと気になるわ。
高橋：普通に水を飲んでいるかのようにプロテインを飲んでいます。ナイトに。あと、最近カオマンガイもめっちゃ食べてる。それがナイトルーティン。
西畑：え、ちょっと待って、カオマンガイ食べて、プロテインを飲んでるの？寝る前に？
高橋：そう、寝る前にカオマンガイ＆プロテイン。
大橋：そういう珍しいナイトルーティンもありますよね。
西畑：それを超えるのはないわ。ナイトルーティンでカオマンガイなんてありえへんもん（笑）。
