22歳の日本代表快速FW中村草太、『ザムスト』との契約を発表！「自分がプレーするうえで欠かせないもの」

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド『ZAMST（ザムスト）』を展開する日本シグマックス株式会社は14日、サンフレッチェ広島の日本代表FW中村草太とパートナーシップ契約を締結したと発表した。

ザムストは、医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックスが1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしている。

一方、22歳の中村草太は、明治大学在学中の2023年と2024年に、関東大学リーグで史上初となる2年連続「得点王＆アシスト王」の快挙を達成。

鳴り物入りで加入した今季の広島でも、開幕戦でいきなり初ゴールを決めると、ここまで26試合に出場し4ゴール6アシストを記録している。7月の東アジアE-1選手権では、日本代表デビューも果たした。

ザムストは今回、圧倒的なスピードと技術を武器に攻守両面でチームを支える中村の挑戦を、ケガ予防やパフォーマンス向上に寄与するインソールをはじめとしたケア製品を通じて支えていきたいと考え、パートナーシップ契約を締結した。

中村自身、大学2年生のときからサッカー用スポーツインソール「Footcraft FOOTBALL STYLE」を使用。当初はケガ予防を目的に使用を開始したが、切り返しがしやすくなることや大事な場面での一歩目に力が入りやすくなることなど、パフォーマンスに関する部分でも評価しているという。

今季からはサッカー向けオーダーメイドインソール「Footcraft CUSTOM CONTROL」の使用も開始したとのことだ。

Footcraft FOOTBALL STYLE（左）とFootcraft CUSTOM CONTROL（右）

ザムストとのパートナーシップ契約を締結した中村は以下のように語っている。

「この度、ザムストとパートナー契約を締結させていただきました中村草太です。このような、契約をしていただけたことに感謝いたします。

私がザムストの商品を使用し始めたのは、明治大学在学時です。インソール、リカバリー商品含め、自分がプレーするうえで欠かせないものとなっています。

引き続き、ザムストのサポートを得ながら、更なる成長を目指して頑張ります」

早い時期の欧州挑戦も十分に考えられる、J屈指の快速アタッカー中村。彼の活躍とともに、その足もとを支えるザムストにも注目したい。