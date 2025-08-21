【恋愛心理テスト】一番気になる肌悩みは？運命の相手と出会う時期と自分自身を輝かせるヒントのある映画が分かる
カルテ118：恋愛ごとにめっきりご無沙汰で
恋することを忘れています（笑）。
そんな自分だから、運命の相手と
出会ったとしても、きっと
気づかないと思うんです。
せめて出会いの時期がわかれば
逆算して頑張る気がします（笑）。
運命の相手といつ出会えますか〜？
いつ新しい恋がやって来ても準備万端よ！と恋愛に対してアンテナを張っているときは、もしかしてこの人が運命の人かしら？と、日常に潜んでいるセレンディピティーを察知しやすいですが、たとえばひとつの恋が終わりを告げて一旦お休みモードになってしまうと、恋愛ごとに対する感覚はどんどん鈍っていくような……そんな気がします。でも、休んでばかりもいられません！ 未来をのぞくことはできなくても、自分で自分の運命を作ってもいいのです。心理テストで分かる運命の出会いの時期を上手く活用して、恋のアンテナを目覚めさせましょう！
【恋愛心理テスト】
Q．あなたが今、一番気になる肌悩みは次のうちどれですか？ 最も近いものを選んでください。
A：毛穴
Aを選んだ方の診断結果
「毛穴」を選んだあなた……2年後、職場で
あなたの運命の出会いは2年後、職場でしょう。相手は少し目立たないところがあるけど、しっかり者で周囲のことをよく見ているタイプ。仕事とプライベートのケジメをしっかりつけるため、あなたの折り目正しい姿勢に、いつの間にかドキドキするはず。特に、デスクワークの最中に、一生懸命なあなたの姿にトキメキを感じてくれそう。きっかけさえつくれば、一気に関係が進むでしょう。笑顔を忘れないことがポイントです。そんなあなたの恋を呼ぶアイテムは、コンシーラー。
Aを選んだ方の処方箋CINEMA
『幸せのレシピ』
運命の出会いは「2年後、職場で」のあなたに処方したいのは、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズとアーロン・エッカート共演の『幸せのレシピ』。同じレストランで働く2人が、最初はぶつかり合いながらもいつしか恋が芽生えていくラブストーリーです。なんなのこの人!?って思ったとしても、そう思う理由が何なのか、どうしてそう思うのか、自分の気持ちを分析してみると、あら不思議、恋に発展する要素が見つかるかもしれません。何が起こるか分からないからこそ、笑顔を心掛けたいですね。
Bを選んだ方の診断結果
「ニキビ」を選んだあなた……1年後、オシャレを意識したとき
あなたの運命の出会いは1年後、お相手は活発でさわやかな魅力を持っている方といえます。一見、大人しそうに見えても、意外と行動派なところを持っているかもしれません。もしもあなたがすべきことがあるとしたら、彼を誘って積極的に外出すること。ショッピングをするなどして、自分を着飾ることは忘れないようにしましょう。もしかしたら、彼から注目されているかも……。常に見られていることを意識してオシャレを忘れずに。そんなあなたの恋を呼ぶアイテムは、ネイル。
Bを選んだ方の処方箋CINEMA
『キューティ・ブロンド』
運命の出会いは「1年後、オシャレを意識したとき」のあなたに処方したいのは、リース・ウィザースプーン主演の『キューティ・ブロンド』。理不尽な理由で恋人にフラれた主人公のエルは、彼を追いかけてハーバードのロースクールに進学。真っ直ぐでポジティブで明るいエルが、本当の恋と友情と未来を手にしていく姿は、とにかく爽快！もちろん、爪の先までオシャレを忘れないところも真似したくなる。一生懸命っていいな、オシャレって大事だなと再確認させてくれます。
Cを選んだ方の診断結果
「シワ」を選んだあなた……1年半後、ジムで身体をつくりたいとき
あなたの運命の出会いは1年半後、お相手はアクティブでチャレンジ精神旺盛な性格の持ち主。何事も自分でトライして経験にしていきたいという気持ちが強い方でしょう。そのため、あなたが自分の知らないことを知っていると、相手に対して強い憧れを抱くはず。ゲームやスポーツを通して仲良くなれるため、運動をしてしなやかな肉体美を手に入れるのもアリです。ジムの帰りに、お目当ての相手と急接近の予感も。そんなあなたの恋を呼ぶアイテムは、スニーカー。
Cを選んだ方の処方箋CINEMA
『ワンダーウーマン』
運命の出会いは「1年半後、ジムで身体をつくりたいとき」のあなたに処方したいのは、ガル・ガドット主演の『ワンダーウーマン』。美しくて知性があり、そして最強の女戦士ダイアナ。映画だからこそのキャラクターだと分かっていても、憧れます。特に強さにおいては、この映画を観ると体を鍛えなくては！と、やる気スイッチがオン！恋を呼ぶアイテムがスニーカーなので、徒歩移動を多くすることで意外な出会いにめぐり逢えちゃったりするかも。目指せ、ダイアナ！
Dを選んだ方の診断結果
「クマ」を選んだあなた……半年後、甘えることができたとき
あなたの運命の出会いは半年後、お相手は愛情深くて人のために何かをしたい精神を持っている優しい性格。人の気持ちに敏感で、人から愛されたいという思いを抱いているでしょう。彼にとっては自分を必要としてくれる人ほど愛おしい気持ちになるので、“スキ”を見て甘えてみましょう。出会いの機会を与えてくれるのは、あなたが大変なとき。たくさんのタスクを抱え込んで大変なときこそ、頼ってみましょう。きっと応えてくれるはず。そんなあなたの恋を呼ぶアイテムは、お気に入りの手帳。
Dを選んだ方の処方箋CINEMA
『ブリジット・ジョーンズの日記』
運命の出会いは「半年後、甘えることができたとき」のあなたに処方したいのは、レネー・ゼルウィガー主演の『ブリジット・ジョーンズの日記』。いつも自分に正直で、みっともないこともさらけ出してくれるブリジットは、最高の相談相手です。しかも、この映画の元ネタになっているのはジェイン・オースティンの小説「高慢と偏見」なので、描かれる恋愛の悩みは普遍的なものばかり。シリーズとして4作あるので、年齢ごとに異なる悩みにもブリジットが答えてくれるはず！
一番気になる肌悩みが何であるかで分かる「いずれ訪れる運命の出会いの時期」、みなさん結果はいかがでしたか。ショーウインドウがどんなに素敵に飾られていても、興味がなければ立ち止まらないように、実はあっちにもこっちにも出会いはあるのに、恋のアンテナを張っていないとキャッチすることができません。恋愛モードのスイッチを一度オフにしてしまうと、なかなかオンにするのは難しいものですが、そんな時は、ぜひ映画の力を借りてください。今回は、自分自身を輝かせるヒントのある映画を選びました。そして、この連載「処方箋CINEMA」は最終回となります。7年間、ありがとうございました！
映画セレクト・紹介文／新谷里映（映画コラムニスト）
心理テスト監修／脇田尚揮（占い・心理テストクリエーター）