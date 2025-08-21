「完璧スタイル」元AKB48本田仁美、“バキバキ腹筋”あらわなノースリーブSHOTに視線釘付け！【PHOTO】

本田仁美がファンを虜にした。

【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、紺のノースリーブトップスに赤いバンダナをアクセントとして合わせ、白いプリーツスカートを着用したキュートな本田の姿が収められている。トップスからのぞく引き締まった腹筋が目を引く。

また、バンダナを噛んでウインクする写真では、可愛らしい雰囲気から一転、色っぽい表情で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「天使」「可愛すぎる」「女神さまだ」「完璧スタイル」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、8月1日に1stシングル『iLy』をリリースした。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。