「全国高校野球選手権・準決勝、日大三−県岐阜商」（２１日、甲子園球場）

県岐阜商の横山温大外野手が二回の第１打席で同点の犠飛を放った。

１点を追う二回、連打で無死一、三塁の好機を作ったところで、打席に入った横山。名前がコールされると、スタンドから大歓声がわき起こった。初球の変化球にバットは空を切った。２球目、内角スライダーを捉えると、打球は高々と右翼へ。これが同点犠飛となった。

膝元に食い込んでくるスライダーをしっかりと右翼へ打ち上げた横山。試合を振り出しに戻した。生まれつき左手指が欠損していながら聖地で躍動を続けているが、前日の練習では「こういう自分のハンディがあって注目されている。大きな舞台でやれるんだぞってところを示していきたい」と力を込めていた。

四回１死二、三塁での第２打席は追い込まれながらも緩い変化球に対応。外角低めをうまく拾ったが、打球はファーストライナーとなった。六回の第３打席では外角の浮いた変化球をきれいに捕らえて逆方向へ流し打つも、ライン寄りに守っていた左翼手のグラブに収まり、レフトライナーに倒れた。