初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２０日、９月１１日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ２０周年記念大会」の第２弾対戦カード発表をした。

カードは間下隼人が関根“シュレック”秀樹、洞口義浩（フリー）と組んで大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジと対戦する。

間下は１７日に大仁田手に対して挑戦状を持参して、９月２８日鶴見爆破アリーナ大会での「電流爆破マッチ対決」を直訴。これを受け６・１２後楽園大会に続き邪道と再戦することになった。

このカードに大仁田は「近日中に平井代表に伝える！」と宣言。何を伝えるのかは不明だがＳＳＰＷの平井丈雅代表へ何らかのアクションを起こすことを予告した。間下は「この試合を乗り越えて電流爆破に向かいます。トラッシュトークもやりませんし、必要ないです。試合で覚悟を見せるだけです」と決意を示した。

なお、同大会は開催まで３週間を切ったが現時点で２試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

船木誠勝、日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ