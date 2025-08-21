東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値171.67 高値172.06 安値171.12
173.05 ハイブレイク
172.56 抵抗2
172.11 抵抗1
171.62 ピボット
171.17 支持1
170.68 支持2
170.23 ローブレイク
ポンド円
終値198.25 高値199.45 安値197.87
200.76 ハイブレイク
200.10 抵抗2
199.18 抵抗1
198.52 ピボット
197.60 支持1
196.94 支持2
196.02 ローブレイク
スイス円
終値183.24 高値183.36 安値182.09
184.97 ハイブレイク
184.17 抵抗2
183.70 抵抗1
182.90 ピボット
182.43 支持1
181.63 支持2
181.16 ローブレイク
豪ドル円
終値94.78 高値95.41 安値94.40
96.34 ハイブレイク
95.87 抵抗2
95.33 抵抗1
94.86 ピボット
94.32 支持1
93.85 支持2
93.31 ローブレイク
NZドル円
終値85.76 高値87.14 安値85.56
88.33 ハイブレイク
87.73 抵抗2
86.75 抵抗1
86.15 ピボット
85.17 支持1
84.57 支持2
83.59 ローブレイク
カナダドル円
終値106.20 高値106.58 安値105.95
107.17 ハイブレイク
106.87 抵抗2
106.54 抵抗1
106.24 ピボット
105.91 支持1
105.61 支持2
105.28 ローブレイク
