東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6434 高値0.6462 安値0.6424
0.6494 ハイブレイク
0.6478 抵抗2
0.6456 抵抗1
0.6440 ピボット
0.6418 支持1
0.6402 支持2
0.6380 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5823 高値0.5900 安値0.5815
0.5962 ハイブレイク
0.5931 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5846 ピボット
0.5792 支持1
0.5761 支持2
0.5707 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3873 高値1.3884 安値1.3854
1.3917 ハイブレイク
1.3900 抵抗2
1.3887 抵抗1
1.3870 ピボット
1.3857 支持1
1.3840 支持2
1.3827 ローブレイク
