東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6434　高値0.6462　安値0.6424

0.6494　ハイブレイク
0.6478　抵抗2
0.6456　抵抗1
0.6440　ピボット
0.6418　支持1
0.6402　支持2
0.6380　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5823　高値0.5900　安値0.5815

0.5962　ハイブレイク
0.5931　抵抗2
0.5877　抵抗1
0.5846　ピボット
0.5792　支持1
0.5761　支持2
0.5707　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3873　高値1.3884　安値1.3854

1.3917　ハイブレイク
1.3900　抵抗2
1.3887　抵抗1
1.3870　ピボット
1.3857　支持1
1.3840　支持2
1.3827　ローブレイク