誰だって、ちょっと自慢したくなるときってありますよね。でも、その自慢が「マウント」になってしまうと、聞いている側はうんざりしてしまうもの。ましてや、それが自分より立場が上の人相手だったとしたら……。今回は、マウント好きママが本物セレブに撃沈した、ちょっとスカッとするお話をご紹介します。

撃沈したママ友

「夫の転勤で都心に引っ越してきたんですが、あるママ友Aさんは、いつも高級ブランドを身につけていて、旅行や食事の話も豪華で、とにかく偉そうで、常にマウントをとってくるような人だったんです。もう一人のママ友Bさんはというと服装もカジュアルで物腰も柔らかく偉そうにしない優しい方でした。

そんなママ友Bさんが先日家を一括で買ったという話になりママ友Ａさんが食いついてきました。いかにも大したことの無い家を一括で買ったんでしょという言いっぷりでマウントを取る気マンマンだった感じで、数日後に自宅にお邪魔したのですが、彼女はにこやかに「どうぞ」と家を案内してくれました。中に入ると、まるで美術館みたいに豪華で、ママ友Ａさんは圧倒されていましたね。話をよくよく聞いてみるとママ友Bさんの旦那さんはママ友Ａさんの親会社の社長とのことで自宅は世界にも数十件所有されているとのことで……。今回はその中の一つと聞いてAさんは完全に撃沈させられてしまいました」（体験者：30代・女性・主婦／回答時期：2025年1月）

▽ 張り合おうとすればするほど、相手のスケールの大きさに気づかされることってありますよね。マウントは、相手に不快感を与えるだけでなく、自分自身の価値を下げてしまうことにもなりかねませんので気を付けましょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。