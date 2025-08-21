東京ミッドタウン日比谷で、「アートとは何か」を考え体感する無料イベント開催
東京ミッドタウン日比谷は9月10日〜12日、「アートとは何か」をテーマにしたイベント「東京ミッドタウン日比谷 WHAT IS ART」を、エートーキョーとともに開催する。
伊波リンダ 『Design of Okinawa』2021
同イベントは、シンポジウムと特別展示の2部構成で実施する。
シンポジウムは、6Fホールで開催。9月10日には「アートの定義」「アートの価値」、9月12日には「アートの購入」「アートと事業」の4つのテーマで、各分野のスペシャリストが歴史的・社会的な観点から分かりやすく紐解き、解説する。参加は無料で、定員は各回200名。チケットはPeatixで申し込める。
特別展示は、6Fホール展示スペースで開催。「アートを読解する」をテーマに、来場者が能動的にアート鑑賞を体験できるよう、エートーキョーが選定した現代美術作品20〜25点を無料で展示する。ただ感じるだけではない、より能動的なアートの鑑賞体験があることを体験できるよう、ハンドアウトなどの解説文も提供する。
特別展示 井上有一 『乃』1970
