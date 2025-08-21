先日開催されたJVKEの単独来日公演のオープニングに登場した米ナッシュビル出身、Avery、Alex、EvanのSilvernagelファミリーで構成されたBand of Silver（バンド・オブ・シルバー）。

Mike Green（Paramore、All Time Lowなどを手がける）をプロデューサーに迎え制作されるサウンドは、1980年代シンセ・ポップの軽やかさと、モダンな感覚がミックスされたもの。来日タイミングで公開されたシングル「Superfan」は、ダークな雰囲気が漂いながらも流麗なメロディが響くキャッチーな仕上がりで、ライブ会場でも高反響を呼び、瞬く間に今後の活躍が注目される存在になった。

海外を含め、これまでメディアにあまり登場することがなかった彼らが、日本メディアに初登場！バンドのこれまでとこれからを語る。

──まず、バンド結成の経緯や名前の由来を教えてください。

Alex：まず、僕との弟のEvanが、学校でソングライティングのコースを取っていて、楽曲制作は好きだったんだけど、歌詞はあんまり得意じゃなかった。でも、Averyは当時高校でライティングや作文のコースを取っていたから、徐々に書いてくれるようになったんだ。

Avery：やがて私は高校を中退して、オンラインで大学の講義を受けるようになった。そこで歌のコースを履修して、どういう歌詞をどういうメロディーにのせると効果的なのかなどを知ることができた。結果、気づいたら兄弟妹でバンド活動がスタートしていったという感じ。バンド名に関しては、私たちの苗字（ファミリー・ネーム）がSilvernagelで、英語にするとシルバー・リングみたいな意味なの。これまで、ハンソンとかヴァン・ヘイレンとか、苗字を冠した素晴らしい兄弟バンドがたくさんいるし。そのアイディアが面白いと思ったので、自分たちでもマネしてみようと思ったの。

──どういうこだわりを持って楽曲を制作していますか？

Alex：まず、インスピレーションになる源のアイディアがあって、それを元に曲作りを始めることが多い。最近は僕がシンセサイザーの音をベースにして、そこからイメージを膨らませていくと言う過程が多いのかもしれない。

──1980年代っぽいシンセ・ポップな雰囲気もありますが、その時代の音楽からの影響がありますか？

Alex：もちろん。1980年代の音楽からは強い影響を受けている。ポリスだったり、あとランディ・ローズがいる頃のオジー・オズボーン、ヴァン・ヘイレン、デュラン・デュラン。ディペッシュ・モードは最近気になっているバンドだよ。

Avery：また、マイケル・ジャクソンは欠かせない存在！ビリー・アイドルもそう。

Alex：彼らの音楽ってとてもオプティミスティックで、恋愛や人生に対してもエネルギッシュだから、そのキラキラした雰囲気に刺激を受けることが多い。また、シンセの音も効果的に使用されているので、そこも大きな影響になっている部分がある。

──では、歌詞に関しても楽観的なメッセージを大切にしている？

Avery：現在、自分たちが直面している物事や状況を、どうより良くしていくのか？について書くことが多いのかも。たとえば、不可抗力でどうしようもできないことを、どうやって乗り越えていくかみたいな。テーマ的には、結成当初からそういうトピックを扱っているけれど、最近は定点観測みたいな俯瞰的な視点で綴ることが多いのかも。以前は、自分たちの思い描く未来を漠然と書いていたところがあったけれど、「これまでの経験をふまえてこういう視点をもてば、もっと希望が生まれるのかもしれない」みたいな考え方ができるようになったのかなって思う。また、できるだけ自分たちのコミュニティや友情についてもリアルに綴りたいと思っている。以前は、運転免許を取得していなかったので、行動範囲が限定されてしまっていたけど、いまは車を使うことで交友関係が増えていった。そのことで、歌詞に関してもより広い視点で物事をとらえるようになってきたことがうれしい。

──曲作りにおいて、プロデューサーのMike Greenはどういう役割を果たしているのですか？

Alex：彼はコントロールすることはなく、僕らの考えに寄り添いながら、こういうアプローチはどう？みたいな提案をしてくれるタイプ。例えばギターの新鮮な弾き方とか、ドラムにおけるエレクトロニックの活用方法とか、新しいアイディアを試す際に多角的なアプローチを提案してくれるんだ。

Avery：私たちは歌詞を作ってからメロディやアレンジをのせていくことが多かったけれど、Mikeはもっと柔軟な視点を提案してくることが多いというか。より五感を駆使して楽曲を制作することを大切にしてくれる。

──このたびリリースされたシングル「Superfan」について教えてください。

Avery：この楽曲もMikeと一緒に制作したもの。アレンジが完成したとき、不気味な感じがしたので、それにあわせて歌詞を考えた。そのときに、Mikeが「おかしなファン」について話してくれたの。99%の人が「これはやりすぎ」と思うようなクレージーな行動をしてくるファンの子がいるって。それってもう、ストーカー状態なんだけど。このトピックが面白かったというか、興味深くて。どういうメンタルで「好き」が暴走するのかって。現在の私たちには幸い同じような経験はないけれど、そういう心境を冷静に見つめてみたいなって。

Evan：この楽曲はドラムを入れる前にほとんど完成していたので、僕はそれに合う音を叩いた感じだけれど、サウンドはとても気に入っているんだ。また、楽曲の雰囲気にあったSNS展開もあったりして、それがとても面白かった。ちょっと不気味な感じがして。

──今後のバンドの活動ヴィジョンを教えてください。

Avery：どんどん新しい楽曲を発表したい。また、精力的にツアーをしたいと思っている。前回のツアーは、限定的な場所しか行けなかったので、もっといろんな世界や場所で自分たちの音楽を届けたい。でも、実は前回の限られたライヴに足を運んでくれた友だちが、今回の来日公演に遊びにきてくれたの。異国の地で、演者と観客という立場で再会できることはとてもクレージーで、忘れられない時間になった。

──いいですね。

Avery：また、今後の活動に関してはソーシャル・メディアで逐一発信していくので、そこをチェックしてほしい。

──今回の初来日で何かしたことはありますか？

Evan：東京の街は何もかも大きくて、どこまで行っても高層ビルばかりで圧倒された。また、街が綺麗。アメリカはゴミが散乱している場所も多いので、素晴らしいなって。また、今回は時間がなくて行けなかったけれど、富士山にも興味がある。

Avery：私は、時差ボケがひどくて、思うように楽しめなかったけれど、とにかくどの経験も素晴らしかった。特にとんこつラーメンが好きで、何を食べても最高だった記憶しかない。

──逆に、日本人におすすめのナッシュビルの場所は？

Alex：ブロードウェイ通りがあって、そこには酒場がいっぱいあるのだけれど、どこに行ってもバンドがライヴ演奏をしているので、楽しいと思う。また、郊外に出ると、脱出ゲームみたいなことができる場所があるし、公園とか湖など自然が素晴らしい場所もたくさん。

Avery：また、植物園は冬になると、雪まつりみたいなイベントがあって、氷像がたくさん展示されていてとても楽しい。動物園も年に何度かイベントががあって、灯篭みたいなものを飾って華やかになる時期があるので、そこもおすすめ。

──最後に日本のリスナーにメッセージを。

Avery：JVKEの来日公演のオープニングで日本で初ライヴをさせてくれ、私たちの音楽を知っていただけるチャンスを与えてくれたことに、ありがとうと伝えたい。また、盛り上がってくださったオーディエンスのみなさんにも感謝。これをきっかけに、注目していただけるとうれしい。

Band of Silverシングル「Superfan」

