２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．２１ドル（＋０．８６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８８．５ドル（＋２９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７７０．５セント（＋４４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０５．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８０．００セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１５．００セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．０１（＋１．９６）
出所：MINKABU PRESS
