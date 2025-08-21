8年ぶり映画の深津絵里、場面カット公開 歓喜の声広がる「変わらずお美しい」「久しぶりすぎてうれしい」
俳優のオダギリジョーが、脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）のインスタグラムが、21日までに更新。同作への出演で、8年ぶりの映画出演となった深津絵里の場面カットが公開となった。
【写真あり】変わらぬ美貌！深津絵里の場面カット
インスタでは「#深津絵里がオリバーの世界に！一体どんな不思議が待っているのか…」との文言とともに写真を披露。ファンからは「変わらずお美しい」「久しぶりすぎてうれしい」「まさかの深津絵里!?」などと歓喜の声が広がっている。
本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
