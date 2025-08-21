8月18日、女優の小松彩夏がアメーバオフィシャルブログを更新。初めての子連れ温泉旅行に行ってきたことを報告した。

【写真】布団の上でうつ伏せになる可愛らしい息子の様子なども公開

2023年7月に交際していた一般男性と結婚した小松。結婚を機に拠点を仙台に移し、今年1月28日には第1子となる男児を出産した。

そんな小松は、この日更新したブログで、生後6ヶ月の息子と初めて温泉旅行に行ってきたことを報告。「産まれる前は頻繁に行っていた温泉旅行ですが、かなり久しぶりでこの日を楽しみにしていました」と明かした。

続けて、「場所が変わってもマイペースに 寝てくれていつも本当に助かります」「笑顔が沢山みられて楽しい旅行でした」と幸せいっぱいに温泉旅行を振り返りつつ、浴衣姿で撮影した自撮りショットや息子を抱っこしながら優しく微笑む2ショット、布団の上でうつ伏せになりながらどこかを見つめている息子の姿を公開した。

ファンからは、「かわいい」「幸せですね」「こちらもほっこり幸せになりました」「家族旅行ステキ」「優しい笑顔も大好き」「あんよの具合がまたいい」「浴衣姿こまっちゃん＆愛息くん 可愛い」「超癒し」などの反響があった。