「raise a red flag」の意味は？「赤旗を掲げる」ってどういうこと！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「危険信号」でした！

この表現は、注意や警戒のサインを示すことを指します。

建築現場で赤い旗が上げられると、注意が必要であることが由来なんだとか。

「The sudden drop in sales numbers raised a red flag for the company's financial health.」

（売上高の突然の落ち込みは、同社の財務状況に危険信号をもたらした）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。