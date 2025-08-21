「raise a red flag」の意味は？「赤旗を掲げる」ってどういうこと！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「raise a red flag」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「危険信号」でした！
この表現は、注意や警戒のサインを示すことを指します。
建築現場で赤い旗が上げられると、注意が必要であることが由来なんだとか。
「The sudden drop in sales numbers raised a red flag for the company's financial health.」
（売上高の突然の落ち込みは、同社の財務状況に危険信号をもたらした）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部