クラブW杯で賞金14億円を得たはずの浦和レッズ、夏の移籍期間終了で「DFがわずか5人」の異常事態

今夏アメリカで開催されたクラブワールドカップに、Jリーグから唯一参戦した浦和レッズ。

CL準優勝のインテルと接戦を演じるなど底力を見せたものの、結果はグループステージ3戦全敗に終わっている。

ただ、大会の参加賞金として955万ドル（約14億円）を手にしており、今季のJ1優勝やACLE出場を目指すための動きが期待された。

以下は、浦和がクラブW杯後に獲得・放出した選手のまとめだ。

■獲得

GK 松山健太（水戸ホーリーホックから期限付き移籍）

MF 植木颯（日本大学から2026シーズン加入内定、特別指定）

■放出

FW 二田理央（湘南ベルマーレへ育成型期限付き移籍）

GK 吉田舜（湘南ベルマーレへ期限付き移籍）

FW 郄橋利樹（清水エスパルスへ完全移籍）

DF 井上黎生人（セレッソ大阪へ完全移籍）

クラブW杯で一区切りがついたという判断なのか、選手の移籍は放出が中心。地元出身の郄橋利樹、さらにはセンターバックの井上黎生人が完全移籍で新天地を求めることになった。

また井上の移籍に伴い、浦和のDF登録はこの通り、かなり寂しいことに。

3．ダニーロ・ボザ（CB）

4．石原広教（右SB）

5．マリウス・ホイブラーテン（CB）

26．荻原拓也（左SB）

28．根本健太（CB）

わずか5人！

このうち、根本健太は流通経済大学から今季加入したばかりの大卒センターバックで、8月9日の横浜FC戦（2-1勝利）で84分から出場。これが嬉しいプロデビューになったという22歳だ。

MFの長沼洋一や関根貴大がサイドバックとしてもプレーするとはいえ、DFラインが少数精鋭であることに変わりはない。特に、J屈指のセンターバックコンビであるダニーロ・ボザとマリウス・ホイブラーテンに何かあった時のことを考えると…。

夏の移籍期間は8月20日で終了したものの、Jリーグの追加登録は9月12日まで可能。獲得が報じられている元スウェーデン代表FWイサーク・テリンなど、フリー選手の補強があるのか注目される。