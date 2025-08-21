「ちゅーした!!」人気カップルYouTuber、キス寸前のラブラブ動画公開！ 「ドラマのワンシーンみたい」
人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」のいちろーさんとゆりなさんは8月18日、共同でInstagramを更新。ラブラブな様子を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】ゆりいちちゃんねるのキス寸前ショット
ファンからは「ちゅーした!!」「ドラマのワンシーンみたい」「2人とも超ラブラブですね〜」「見ているこっちまで照れてしまいます」「なんですか、、この愛おしい時間」「可愛すぎる癒し動画…！」「ほんとに最高のカップル」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「なんですか、、この愛おしい時間」2人は「彼女をツインテールにさせてみた」と題し、音楽に合わせた振り付け動画を公開。ゆりなさんのツインテールヘアも魅力的ですが、見どころはいちろーさんとのラブラブっぷりです。体を密着させたり、いちろーさんがゆりなさんのほおをつかみ、キス寸前のところまで顔を近づけたりと、カップルならではのイチャイチャを披露しています。
「夏休み旅行inベトナム」へ！17日にも、共同で投稿を更新したいちろーさんとゆりなさん。「夏休み旅行inベトナム」とつづり、ベトナム旅行の様子を20枚の写真で伝えています。食事や観光を満喫したようで、その様子は公式YouTubeチャンネル「ゆりいちちゃんねる」にも公開。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
