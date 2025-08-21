俳優・末次美沙緒さん死去 71歳 劇団四季で活躍 娘・飯野めぐみが報告
俳優の飯野めぐみ（45）が20日、自身のSNSを更新し、母で俳優・末次美沙緒さんが亡くなったことを公表した。71歳だった。
【画像】俳優・末次美沙緒さん死去 娘・飯野めぐみが報告
ご報告の書面を掲載して「母 末次美沙緒が2025年8月20日、享年71歳にて永眠いたしました事をご報告致します。生前は皆様より格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます」と伝えた。
また「突然のご報告となりましたが、今朝方、母 末次美沙緒が人生の幕をおろしました。妹と2人で母の手を握り、沢山の言葉を伝え、穏やかな表情で最期の時を迎えることができました。ミサさんを愛して下さった皆さま、応援して下さった皆さまに心から感謝いたします」とつづった。
末次さんは、劇団四季で多数の役柄を演じ、退団後もミュージカルで活躍。また、ドラマなどにも出演した。プライベートでは、元「ジャニーズ」メンバーの飯野おさみと結婚し、その後離婚した。
