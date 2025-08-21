◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 7-2 巨人(20日、神宮球場)

前日に20安打15得点で圧勝していた巨人ですが、この日は打線がわずか5安打に抑えられヤクルトに完敗。同カードを1勝1敗とされました。

大勝を受けて、阿部慎之助監督は野手陣のスタメン、打順を前日から変更せず。バットに良い感触が残る8人を送り出します。

先発のマウンドに上がったのは、デビューから4試合でいまだ防御率0.00のプロ2年目・森田駿哉投手。初回は三者凡退に抑える順調な立ち上がりを見せますが、2回に村上宗隆選手に特大8号アーチを被弾。初の自責点を背負い、先制を許します。

それでも3回には、打線がすぐさま追いつきます。リチャード選手が振り逃げから塁に出ると、佐々木俊輔選手と森田投手への連続フォアボールでノーアウト満塁のチャンス。この場面で、森田投手と同じ2年目の泉口友汰選手がタイムリーヒット。同期を援護する一打を放ちました。その後、なおもノーアウト満塁のチャンスを迎えますが、後続がそろって凡退と勝ち越し点を奪えません。

すると、試合の流れはヤクルトに傾きました。4回、1アウト1塁から山田哲人選手に2ランホームランを浴び、勝ち越し点を奪われます。さらに5回には1アウトから3連打を許し、森田投手が降板。その後も満塁のピンチから古賀優大選手に走者一掃のタイムリーヒットを許しました。ヤクルトの猛攻を止められず、スコアは1対7。「0点で抑えなければいけないところで、長打を打たれたり、粘り切れず悔しいです」とコメントを残した森田投手は5回途中6失点、防御率は「2.79」となりました。

6回には岡本和真選手のフォアボールを経て、2アウト2塁でリチャード選手がフェンス直撃のタイムリーを放ち1点を返しますが、反撃はここまで。前日のように打線はつながらず、5安打2得点で完敗。勝率5割を下回り、借金1を背負うこととなりました。