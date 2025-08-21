「ＤｅＮＡ７−４広島」（２０日、横浜スタジアム）

広島が３位・ＤｅＮＡに敗れてゲーム差を「４」に広げられた。横浜スタジアムでは８連勝中だった先発・大瀬良が二回に一挙５失点。投手の東にも２点適時二塁打を浴びるなどＤｅＮＡ打線の勢いを止められず、今季最短３回７安打５失点で８敗目を喫した。打線は２−５の五回にファビアンが１４号ソロを放ったが、六回に２点を加えられ突き放された。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・大瀬良が二回に５失点。

「少しずつ甘く入ったのを逃してくれなかったという感じかな」

−どこかで切れたら良かったが打者一巡の猛攻を浴びる結果に。

「ちょっとビッグイニングになってしまったけど、そのあと攻撃陣は良い攻撃ができていたと思います」

−打線はビハインドでも反発力を見せた。

「良い攻撃ができていると思うので。序盤でああいうことになっても諦めることなく、良い攻撃ができていると思うので、そこは継続したい」

−次戦以降の打順の組み替えは。

「打順の組み替えは考えてないです」

−あまり動かしたくないか。

「基本的には。明日になったらどうなるか分からないですよ。まだ（スタメンを）決めてないので」