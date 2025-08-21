体調不良のため数日間テレビ出演などを見合わせていた、お笑いタレント・カンニング竹山（54）が21日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。仕事復帰を果たした。

番組は冒頭から東北の豪雨被害についてVTRと中継で特集。各地で頻繁に起きている大雨被害での浸水対策についても伝えた。真剣な表情で「いつも思うんですけど、車を運転していて、どれぐらいだったら突っ込んでいいのか」と専門家に質問。「、家いて、どんどん水来た時に“あ、あああ”って焦ってどうしていいかわかんない」など笑顔でコメントする場面もあった。

いわゆる「コンビニ富士山」で再び幕を設置したという話題では「これね、難しくて、やっぱSNSの流れでやってるから、外国人の人は建造物と富士山が喜ぶらしいんですよ。 お金取っちゃって観光化するのか、シャットアウトするのか、これをちょっと地元で1回話し合って、で、行政も入って、お金取って儲けるっていうのも僕はアリだと思いますよ」と提案。「お金取る場合は住民の人にも分配できるような、還元できるような事をやってもいいのかなと。それか、本当にバス会社とか鉄道会社にも全部注意喚起してもらって、ここに入れないというか、なかなかここに集まらないような感じの動き（が必要）。あと、あんま教えたくないけど、もっときれいに撮れるとこあるぜ、っていう。建造物と富士山というのがね、なかなかないんだよ」とコメントしていた。

竹山は17日、出演を予定していたTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）を体調不良のため欠席。18日、月曜レギュラーを務める文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）も休んでいた。

20日の自身のXで「数日間体調不良でぶっ倒れておりました」と報告した上で「医師と相談の上、明日から復帰して大丈夫との事、翌朝のフジテレビ サンシャインから仕事再開いたします」と伝えていた。