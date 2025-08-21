女子プロ、高級車の写真を披露！ファンからコメント殺到

プロゴルファーの竹村真琴が自身のInstagramを更新。自身の愛車を公開し話題となっています。

「トランクで良いから乗せて！」竹村プロの愛車とは？

竹村プロは「先月からMINI カントリーマンに乗っています」とコメントして車を公開。

これまで「MINIクロスオーバー」として販売されてきたMINIブランドのSUVですが、3代目へのモデルチェンジを機に「MINIカントリーマン」と車名変更。4ドアで、4WDの設定も可能。さらに広びろとした車内であり、「どこがMINIなのか」と言いたくなるほどの車です。

全身黒でコーディネートした竹村プロは、愛車のトランクルームを開け、ゴルフバッグを積み込んだ写真を披露。「トランクの横幅が割と広く、ほぼ横に入るのもお気に入りです」「コンパクトなイメージだったけど収納力があってとても使い勝手の良い車です」と記しました。

今回の投稿にファンから「美人に素敵な愛車がとてもお似合いですね」「可愛い真琴ちゃんに似合うね」「トランクで良いから乗せてくださーい」などとコメントが寄せられていました。

いかがでしたか？ ぜひ竹村プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※makototakemura_golf／Instagram