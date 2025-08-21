福岡管区気象台は21日午前4時21分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞

・「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（21日05時18分福岡管区気象台発表）福岡県では、22日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、東シナ海にある熱帯低気圧や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、22日夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

◇ ◇

21日は、東シナ海を北上している熱帯低気圧が九州西海上へ進み、熱帯低気圧周辺の暖かく湿った空気や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わり、引き続き、大気の状態が非常に不安定が続く見込み。

このため、21日昼過ぎから夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は、大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。

なお、21日は、局地的に激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水害、土砂災害）や洪水注意報を発表する可能性が高い。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞

・21日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（県内全域）



＜予想降水量（多い所）＞

・21日6時から22日6時まで

1時間降水量 50ミリ（県内全域）

24時間降水量 80ミリ（県内全域）