　元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレントで女優の矢沢心（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。

　「Live行って　海行って　ディズニーシー行って　子どもたちと楽しむ夏休みがもうすぐ終わる」としみじみ。「全てのアトラクションに乗れるようになった息子。絶叫系をマスター　タワーオブテラーも余裕です　娘たちも絶叫系大好きです　私は得意ではないけど　子どもたちと一緒に乗る感じ　一緒に楽しめる内は全力で楽しむしかないね　子育ても全力です」とつづった。

　「息子を抱っこできるのもカウントダウン　【高い高い】持ち上げてみると息子が大きくなりあまり上がらなかった　抱っこできるイマを噛みしめる」と記した。

　「友だちに教えてもらってからポップコーンにハマってます」と矢沢。「カレー味とブラックペッパー味　ソルト味ガーリックシュリンプ味が好き　次回はしょうゆバター味と麻辣味を買いたいな」とした。

　「たくさん歩き回った1日でした」「#ディズニーシー」「#夢の国」「#ポップコーン」「#へとへとがリアル」と添えた。

　矢沢は2007年、6年間の交際を経て魔裟斗と結婚。2012年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男を出産している。