元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレントで女優の矢沢心（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。

「Live行って 海行って ディズニーシー行って 子どもたちと楽しむ夏休みがもうすぐ終わる」としみじみ。「全てのアトラクションに乗れるようになった息子。絶叫系をマスター タワーオブテラーも余裕です 娘たちも絶叫系大好きです 私は得意ではないけど 子どもたちと一緒に乗る感じ 一緒に楽しめる内は全力で楽しむしかないね 子育ても全力です」とつづった。

「息子を抱っこできるのもカウントダウン 【高い高い】持ち上げてみると息子が大きくなりあまり上がらなかった 抱っこできるイマを噛みしめる」と記した。

「友だちに教えてもらってからポップコーンにハマってます」と矢沢。「カレー味とブラックペッパー味 ソルト味ガーリックシュリンプ味が好き 次回はしょうゆバター味と麻辣味を買いたいな」とした。

「たくさん歩き回った1日でした」「#ディズニーシー」「#夢の国」「#ポップコーン」「#へとへとがリアル」と添えた。

矢沢は2007年、6年間の交際を経て魔裟斗と結婚。2012年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男を出産している。