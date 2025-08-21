広島テレビの庭田杏珠記者は、被爆前後の白黒写真をＡＩ技術や戦争体験者との対話などをもとに、カラー化する「記憶の解凍」に取り組んでいます。８月１日から６日まで行われた「記憶の解凍２０２５」展では、これまでにカラー化した写真の展示だけでなく、写真からイメージした香りを表現しました。その香りの制作過程を取材しました。

カラー化写真からイメージされる香りを制作したのは、東京を拠点に活動する調香師・Monaさんです。



被爆前の広島市中島地区にあった「丸二屋商店」のショーウィンドウには、さまざまな化粧品が並んでいました。目をひくのが、化粧水「オイデルミン」です。ロングセラー商品で、実物もヒントに香りを選びます。

■『Fragrance Mona』Monaさん

「（オイデルミンは）なんか、すごく記憶が呼び覚まされるような香りがしますね。おばあちゃん家の記憶というか。最初にパーっとくるお花みたいな香りが、ゼラニウムっぽいもの（精油）でいけるかなと思っていて。ピンクだから、ローズみたいな感じもするんだろうけど。」

庭田記者がカラー化した、花畑で撮った家族写真の香りのイメージは、「優しくて、家族とのあたたかい時間」です。どのような香りに仕上がったのでしょうか。



その香りを、広島出身のシンガーソングライター・HIPPYさんが体験しました。



■シンガーソングライター HIPPYさん

「（写真が）カラー化されて、香りでもより近く感じました。自分はこの中にいるのかなと、感じましたね。」

香りの体験システムは、あたらしい報道手法の研究開発に取り組む日本テレビR＆Dラボ、AI技術を使った作品制作などに取り組むQosmo（コズモ）AI Creativity & Music Lab と協力して制作しました。株式会社アロマジョインの「アロマシューター」という装置を使って、香りを表現しています。



※展示は８月６日までで終了いたしました。多くのご来場ありがとうございました。