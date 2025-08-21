今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第104話が21日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、嵩（北村匠海）はたくや（大森元貴）からテレビドラマの脚本を依頼される。漫画を描くうえでも役に立つはずだと言うたくやに、嵩は漫画を描いていないことを話し、仕事を引き受ける。嵩がこのまま漫画を辞めてしまうのではと心配するのぶ（今田美桜）。そんなある日、カフェで打ち合わせ中の嵩を待っていたのぶは、女性たちに取り囲まれる嵩の姿にあぜんとする。その夜、最近の嵩はおかしいと言うのぶに、嵩は思わず声を荒らげ…。喧嘩したのぶは、蘭子（河合優実）のもとに身を寄せる。

怒りをはらんだのぶが、大根を切る様子にネットも反応した。

X（旧ツイッター）には「今度は脚本？ほんと、何でも屋だなぁ」「CQCQ」「八木おじさんの会社可愛らしくなってる」「もう蘭子普通に座ってる」「うしろに健ちゃんとのぶ」「早速脚本に」「ホステスにもてる嵩」「のぶ嫉妬」「綺麗なお姉さん達に囲まれてる嵩を見るのぶの目が怖い怖いw」「子持ちホステスでしたよおのぶ！」「切り方、怖い」「怒りを表す野菜切りに大根を選んだの素晴らしいな。良い音」「マジな夫婦喧嘩」「漫画はもういいんだ…あかん…」「たかしも余裕なくなってんなー」「おのぶ、蘭子の部屋に避難」「近距離の家出w」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。