ティラミス好き集まれ〜！「シーキューブ」×ローソンの初コラボスイーツ、ぜんぶ美味しそ〜

シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「シーキューブ」と、ローソンの「ウチカフェ」がコラボしたティラミススイーツ全4品が全国のローソン店舗で販売しています（ローソンストア100を除く）。

「ウチカフェ」定番スイーツをティラミス風にアレンジ

幅広い年代に親しまれている定番スイーツ「ティラミス」を、新たな形や食感で楽しめる全4品が登場しています。

・ティラミスどらもっち

北海道産マスカルポーネをブレンドしたチーズクリームとほろ苦いコーヒーペーストが詰まった一品。チョコどらやき生地は、原料に長いもなどを加えもっちりとした歯切れの良い食感に仕上がっています。

価格は246円。

・くちどけティラミスクレープ

マスカルポーネ入りホイップクリーム・ミルクホイップ・コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジが、包まれたクレープです。アーモンドクランチの食感が良いアクセントになっています。

価格は324円。

・ティラミスクッキーシュー

コーヒーシロップがしみ込んだケーキ生地・マスカルポーネ入りホイップクリーム・コーヒーチップ入りティラミスクリームが、バター風味のクッキーシュー生地にたっぷり詰まっています。

価格は248円。

・ティラミスコーヒーゼリー

コーヒーとミルクの2種類のゼリーの上に、カフェラテソースとティラミスクリームをのせ、さらにココアパウダーをまぶしたティラミス風味のゼリーです。

価格は329円。沖縄では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

